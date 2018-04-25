Bornova Emek Gençliği 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyor

Bornova Emek Gençliği, Bornova Metro çıkışında gençliğin taleplerini dile getirerek 1 Mayıs'a katılma çağrısı yaptı.

İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları hızla devam ediyor. Sendikalar kitle örgütleri emekten yana siyasi partiler 1 Mayıs çalışmalarına 24 Haziran'da yapılması kararı alınan seçimleri de kapsayacak biçimde sürdürüyorlar.

Bornova Emek Gençliği bu kapsamda her sabah Bornova Metro çıkışında gençliğin taleplerini dile getirerek, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan 1 Mayıs mitingine katılma çağrısı yapıyor.

Bornova Metro çıkışında 1 Mayıs mitingine katılma çağrısı yapan Bornova Emek Gençliği, 'İşsizliğin ve yoksulluğun giderek arttığı, son KHK ile birçok taşeron işçilerin işsiz kaldığı bu süreçte herkesi 1 Mayıs'a çağIrıyoruz. Gençlerin, öğrencilerin harçlığını çıkarmak için inşaatlarda çalışarak iş cinayetlerine kurban gitmesine dur demek için, atanmadığı için kendi alanı dışında geleceksizlik korkusu yaşayarak çalışmak zorunda kalan ve yaşanan iş kazalarına dur demek için 1 Mayıs'ta alanlarda olalım. Bizler insanca yaşam, güvenceli iş için, özgür, demokratik, laik ülke için 1 Mayıs'ta alanlarda olalım' dedi. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de 1 Mayıs OHAL'e, yoksulluğa, işsizliğe karşı ortak kutlanacak



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 12:24

www.evrensel.net