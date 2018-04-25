Çelik-İş 1 Mayıs’ı on binlerce işçinin olduğu yerde neden kutlamaz!

Hatay’da Çelik-İş üyesi İSDEMİR ve MMK işçileri, 1 Mayıs’ın işçilerin talepleri doğrultusunda bulundukları yerde kutlanmasını istiyor.

Halil İMREK

Adana

Hatay’da Çelik-İş üyesi İSDEMİR ve MMK işçileri, 1 Mayıs’ın işçilerin talepleri doğrultusunda bulundukları yerde kutlanmasını istiyor. Yoksulluk, iş cinayetleri, örgütsüzlüğü, meslek hastalıkları... Soruların gün geçtikçe arttığına dikkat çeken işçiler, Çelik-İş’in 1 Mayıs’ı İskenderun’da kutlamadığı gibi, bir mesaj atmak dışında çalışma da yapmadığını söyledi.

Hatay’ın İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri metal fabrikalarının yoğun olduğu bölgeler. Yaklaşık 30 bin metal işçisi çalışıyor. Ancak çok azı sendikalı. Bölge aynı zamanda iş cinayetleri ve kazalarında Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Hak-İş’e bağlı Çelik-İş’in, İSDEMİR ve MMK başta olmak üzere belli başlı fabrikalarda binlerce üyesi bulunuyor. Buna karşın İskenderun’da 1 Mayıs, her yıl KESK’e bağlı Eğitim Sen öncülüğünde kutlanıyor. Eğitim Sen her yıl Çelik-İş ve Türk Metal’e çağrı yapıyor ancak bu sendikalar 1 Mayıs’a katılmıyor. Çelik-İş bu yıl Hak-İş’in Adana’da düzenleyeceği kutlamaya katılacağını açıkladı. Türk Metal İse Türk-İş’in Hatay merkezde (Antakya) yapacağı merkezi mitinge gidecek.

1 MAYIS İŞÇİLERİN GÜNÜ

İSDEMİR’de çalışan bir işçi, 2009 yılından beri 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edildiğini hatırlatarak “1 Mayıs işçilerin bir günü, bayramı. Yani o gün işçilerin sorunlarını dile getireceği, taleplerini anlatacağı bir gün. Ama şimdiye kadar 1 Mayıs ile ilgili bize bir bilgi verilmedi. Benim duyduğum Hak-İş 1 Mayıs’ı Adana’da kutlayacak. Çelik-İş Sendikası da oraya gider. Ha kimler gider? Yönetim, denetim, disiplin, temsilciler bir de delegeler. Oysa doğrusu bütün işçilerin, ailesiyle birlikte sendikası öncülüğünde bulunduğu yerde katılması. İskenderun’da da 1 Mayıs kutlanıyormuş. Öğretmenler sendikası yapıyormuş. İşçi sendikasının oturup düşünmesi lazım” dedi.

ÇELİK-İŞ 1 MAYIS’I ANLATMIYOR

1 Mayıs’ın işçilerin sınıf olarak ortaya çıktıkları, sermayeye karşı emeğin günü olduğunu söyleyen bir başka İSDEMİR işçisi ise, 1 Mayıs’a bireysel olarak İskenderun’da katılacağını belirtti. İSDEMİR işçisi şöyle konuştu: “Çelik-İş 1 Mayıs’ı anlatmıyor. 1 Mayıs çalışması yapmıyor. Yaşanan zamlar, her geçen gün kötüye giden ülke ekonomisi, iş cinayetleri, işçilerin talepleriyle katılacağı bir 1 Mayıs’ı örgütlemiyor. Dostlar alışverişte görsün misali temsili olarak Adana’ya gidip 1 Mayıs’a katılacaklar. Peki İskenderun, Payas ve Dörtyol bölgesinde 30 bin metal işçisine sen ne diyorsun, onları neden 1 Mayıs’a çağırmıyorsun. 1 Mayıs’ı neden İskenderun’da kutlamıyorsun. Bırak örgütsüz işçilere anlatmayı kendi üyesine 1 Mayıs nasıl doğmuş, işçiler 8 saat çalışma hakkını nasıl kazanmış anlatmış değiller.”

İŞÇİ ÖLÜMLERİNE KARŞI

MMK Metalürji işçisi de bugüne kadar 1 Mayıs ile ilgili bir çalışmanın yapılmadığını, ilk kez dün sendikadan 1 Mayıs’ta Adana’ya gideceklerin isimlerini temsilcilere yazdırmalarını belirten mesajın geldiğini söyledi. 1 Mayıs’ın işçilerden kesilen yüksek vergilere dur demek, işyerinde başlayan taşeronlaştırmaya karşı gelmek ve işyerinde sürekli yaşanan iş kazaları ve ölümler için önlem alınmasını istemek açısından çok önemli olduğunu belirten MMK işçisi, “Daha geçen gün fabrikada yaşanan iş kazasından dolayı gencecik bir arkadaşımız yatalak kaldı. Sürekli iş kazaları oluyor. Sendikanın buna karşı caydırıcı eylemler yapması tepki göstermesi lazım. 1 Mayıs’ta ise işçilerin çoluk, çocuk alanlara çıkması lazım. Bizim işçi arkadaşların arasında hâlâ 1 Mayıs’ı solcuların bayramı olarak görenler var. İşçinin emeğin bayramı. İskenderun’da kutlama olsa kalabalık bir katılım olurdu. Adana’ya çok fazla gidileceğini düşünmüyorum” dedi.

ÇELİK-İŞ İŞÇİLERE MESAJ GÖNDERDİ

ÇELİK-İŞ Sendikasının üyelere dün gönderdiği mesaj şöyle: “Arkadaşlar Hak-İş Konfederasyonu ve Çelik-İş Sendikamızın düzenlemiş olduğu 1 mayıs işçi bayramı bu sene Adana’da kutlanacaktır. Katılmak isteyen arkadaşlar (isteyen ailesi ile) bölüm temsilcilerine aşağıdaki gibi bilgi vermesi gerekmektedir. 4/12 ve 12/8 vardiyaları da katılabilir. Adana’ya gidiş 08.00, öğlen vakti geri dönüş yapılacaktır.”

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 21:16

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