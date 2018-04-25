Erken seçim kulisleri: CHP Gül'de ısrarlı, Gül'ün gözü Akşener'de

Ankara kulislerinden yansıyanlara göre Kılıçdaroğlu bugün Akşener'le görüşmesinde Abdullah Gül'ün ortak aday olması için ısrarcı olacak.

Adı cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Abdullah Gül etrafındaki tartışma ve iddialar devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre partisinden ittifak için yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le görüşmesinde Abdullah Gül’ün adaylığı için ısrarını sürdürecek.

SELVİ: GÜL'ÜN İTTİFAKIN ORTAK ADAYI OLMA ŞARTI VAR

“CHP-SP-İYİ Parti ittifakının ortak adayı olma şartı” olduğu belirtilen Abdullah Gül’ün durumunu yazan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ise “Kritik 24 saatin içine girdik. İYİ Parti’ye seçimlere katılma yolunu açan Kılıçdaroğlu, bu görüşmede ortak aday olup olmayacağını netleştirecek. Ortak aday konusu başta olmak üzere birçok nokta hafta sonuna kadar netleşecek” dedi.

Selvi, önceki gün gerçekleşen Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül görüşmesinin AKP kulislerini dalgalandırdığını yazdı. Selvi, “Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi” ifadelerini kullandı.

“AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde” diyen Selvi, şu yorumlarda bulundu:

“En büyük motivasyon kaynağı Erdoğan’ı tasfiye etmek olan ittifakın bir yol haritası var...

Bunun birinci adımı İYİ Parti’nin seçimlere girmesini sağlamaktı. Bu başarıldı. İkinci sırada Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması geliyor.

Üçüncü sırada ise Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 10:21

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