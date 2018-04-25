Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'den ortak açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdikleri görüşme sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ortak açıklamada "Cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürdüğümü belirtmek isterim" dedi. Kılıçdaroğlu ise, "Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.



Akşener, yaptığı açıklamada "Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak" dedi.



Akşehir, parti olarak 24 Haziran’da "Türkiye ve milletimiz iyi olacak" sloganını kullanacaklarını da açıkladı.



Kemal Kılıçdaroğlu ise, görüşmeye dair şu açıklamalarda bulundu: "Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması ve seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinecek bir olay değildi. Bizim yaptığımız İYİ Parti'nin çok ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da, 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran'a huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 15:26

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