Erdoğan ile Arınç'ın görüşmesi sona erdi, Arınç açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Arınç, "Ben ne AK Parti ne onun Genel Başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam" dedi.

AA'nın aktardığına göre; AKP Genel Merkezi'ne Erdoğan ile görüşmek üzere gelen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" dedi.

Görüşme saat 18:30'da başladı.

'AKTİF SİYASETTE BULUNMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Arınç, görüşmenin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. AA'nın aktardığına göre; açıklamadan satır başları şöyle:

*Faydalı görüşme oldu, devam edecek.

*Kendi iradem ile isteyerek aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra milletvekililiği ile başlayacak değilim. Bunu hiç düşünmüyorum, bu teklif edilecek bir konu değil. Aktif siyasette bulunmayı düşünmüyorum.

*Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptığı bizi üzse de, AK Parti'nin büyük hizmetleri olduğunu düşünüyorum. AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ne AK Parti'ye ne de genel başkanına zarar verecek hiçbir hareket içerisinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim.

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Erdoğan ile Arınç'ın, 24 Haziran seçimleri ile kulislerde CHP ve SP'nin adayı olarak adı geçen 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtiliyor.

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi: "Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 19:47

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