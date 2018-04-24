Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu ödül töreninde bir aradaydı
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen 'Erbakan Ödülleri 2018' törenine katıldı.
Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.
Erbakan Ödülleri, bu yıl ikinci kez düzenlendi. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce/Edebiyat, medya, sanat, spor ödülü kategorilerinde verildi.
Yan yana oturan Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'nun tören boyunca birbirleriyle konuştukları görüldü.
ÖDÜLLER
Medya Ödülü Ruşen Çakır'a verildi. Ödül Çakır adına, Medyascope Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İrfan Bozan'a Uğur Dündar tarafından takdim edildi.
Sanat Ödülüne Semih Kaplanoğlu layık görülürken ödül, Kaplanoğlu adına Buğday Filmi Yardımcı Yönetmeni Abdulgaffur Şahin'e Cihangir İslam tarafından verildi.
Düşünce/Edebiyat Ödülü Şule Yüksel Şenler'e verilirken, ödül, Şenler adına Müzeyyen Taşçı'ya Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun tarafından takdim edildi.
Spor Ödülü ise, Ampute A Milli Futbol Takımı'na verilirken, ödülü takım adına , Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz İBB Eksi Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtun'nın elinden aldı.
Bilim Ödülüne İstanbul Teknik Üniversitesi layık görülürken, ödülü üniversite adına, Yardımcı Doçent Doktor Serdar Bilge, Abdullah Gül'den aldı.
Ödül töreninin ardından program sona ererken Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu tarafından uğurlandı. Gül ve Karamollaoğlu çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 00:13