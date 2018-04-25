Bahçeli: Gül, Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?

Devlet Bahçeli olası bir Abdullah Gül adaylığını, 'sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi' diye niteledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde olayı cumhurbaşkanı adaylığını, "sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" olarak niteledi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, " Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir” diye iddia etti.

'TEZGAH'

Bahçeli devamında “Sayın Erdoğan’ın 2007yılı Nisan ayında “kardeşim” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı? Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder. Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?” ifadelerini kullandı.

'GÜL BUNA HANGİ AHLAKLA GÖZ YUMMUŞTUR?'

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Partiyte geçmesini de hedefe koyan Bahçeli, “CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP’e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı.15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı.Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur?” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 01:12

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