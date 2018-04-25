Tekelciler isyanda: At eti cezası 8 bin lira, 1 biranınki 37 bin lira

Türkiye Tekel Bayileri Platformunun çağrısıyla 10 bin dolayında Tekel bayisinin perşembe günü kepenk kapatması bekleniyor.

Fırat TURGUT

İstanbul

Sigara ve alkollü içkilere gelen zamlar, alkollü içkilerin satışının saat 22.00’den sonra yasaklanması, satılması halinde 37 bin lira para cezasının kesilmesi... Tüm bu yaşananlar küçük esnafı isyan ettirdi. Gazetemize konuşan bir esnaf, “At eti satsam cezası 8 bin lira, 1 biranın cezası 37 bin lira” dedi.

“Haksız rekabet içinde kaybolan küçük esnaf için kepenk kapatıyoruz” diyen Türkiye Tekel Bayileri Platformu 26 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te Bakırköy’de eylem yapacak. Kepenk kapatma eylemi çağrısına destek büyük. Platforma üye büfe sayısı 4 bin olmasına rağmen, kepenk kapatacak büfe sayısının 10 bini geçmesi bekleniyor.

Tekel bayileri arasında bir rekabetin oluştuğunu belirten bir esnaf şunları anlattı: “Saat 22.00’de alkol satma yasağımız var. Ama herkesin ruhsatı farklı. Kimisi saat 01.00’e kadar açık, kimisi 03.00’e. Bakkallar Odası ruhsat verirken farklı saatler veriyor. Ama bir tekel bayi alkol sattığı için 37 bin lira ceza yerken, yakınındaki başka bir bayi gece saat 03.00’e kadar alkol satıyor. Ama kimse ‘Sen niye satıyorsun’ diye sormuyor. 22.05’te alkol satan yere ceza kesen polis memuru saat 00.00’da öbür tekelden alışveriş yapıyor. Saat 22.30’da bir tekele gelip alkol almak isteyen müşteriye ‘Ben ceza yedim alkol veremiyorum’ diyorum. Adam gidip öbür tekelden 22.00’den sonra alkol alınca bana gelmiyor. Müşteri kaybediyorum.”

Birlik olduklarını dile getiren esnaf, “Talebimiz net. Alkol satmak 00.00’a kadar serbest olsun ve herkes saat 00.00’da kepengini kapatsın” dedi.

‘DARBEDİLİYORUZ’

Bir esnaf da saat 22.00’den sonra alkol satıldığı durumda verilen cezayı şöyle yorumluyor: “Dünyada emsali görülmemiş bir ceza: 1 adet bira satmanın cezası 37 bin lira. Ama kırmızı ışıkta geçip bir insanın hayatını tehlikeye sokmak 289 lira. Biz iş yapıyoruz ve vergisini veriyoruz.”

Bu sebeple darp olayları da yaşadıklarını belirten esnaf, “22.00’den sonra kafası güzel biri geliyor alkol almak istiyor. Satmadığını söyleyince şiddet uyguluyor. Eğer korktum diyelim. Satarsam, polisin baskısıyla karşı karşıya geliyorum. Her türlü sıkıntı” diye konuştu.



Başka bir esnaf da şu ifadeleri kullandı: “Küçük esnafı koruyan hiçbir yasa yok. Zincir marketlerin normalde daha erken kapatması gerekirken aynı saatte kapatıyoruz. Yani burada haksız bir rekabet durumu da oluşuyor. Bizler bu durumdan rahatsız oluyoruz. Ayrıca at veya eşek eti satmamın 8 bin lira cezası varken, 22.00’den sonra bir bira dahi satsak 37 bin lira cezası var. Bizler bu haksızlığa dur demek istiyoruz. Sesimizi duyurmak için eylem yapıyoruz. Hiçbir kurum veya kuruluş bizim dertlerimize çare olamıyor veya olmak istemiyor. 22.00 yasasının iptalini istiyoruz. Bizler mahallelerimizde muhtar gibiyiz. Derdi olan bize gelir. 18 saat çalışan esnaflarız biz. Halkına zarar veren, uyuşturucu satan tipler değiliz, halkız biz halk.”

MADDE MADDE ANLATIYORLAR

Türkiye Tekel Bayileri Platformu tarafından yapılan ‘Neden kapatıyoruz!’ başlıklı açıklamada “Bizler bu ülkede vergisini veren, ticaretini yapmaya çalışan tekel bayileriz. Son 10 yılda sayımız ciddi bir oranda azalmıştır. Buna karşılık her köşe başında faaliyet gösteren zincir market sayısında son 1 yılda yüzde 13 artış sağlanmıştır. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştır. Bu başlıca sebeplerden ötürü bizler saat 22.00’de uygulanan alkol satış yasağının saat 24.00’e uzatılması için kepenk kapatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kepenk kapatma gerekçeleri madde madde sıralandı. İşte o gerekçelerden bazıları:

Haksız rekabet içinde kaybolan küçük esnaf için kepenk kapatıyoruz! Alkol satış yasağı sebebiyle 22.00’den sonra alkol vermediğimiz müşterilerin darbına maruz kaldığımız için kepenk kapatıyoruz! Her sene sigara ve alkole uygulanan zamdan dolayı sahte içki ve kaçak sigaralara artan rağbet yüzünden kepenk kapatıyoruz! Kırmızı ışıkta geçip insanların canına kasteden sürücü 235 TL, uyuşturucu madde satarak insanların sağlığını hayatını tehlikeye atan şahıslar 167 TL ceza öderken, vergisini ödeyip sattığımız bir biradan en az 37 bin TL ceza ödememek için kepenk kapatıyoruz! Sokak aralarına kadar giren zincir marketlerin uygulamış olduğu fiyat politikaları yüzünden bu haksız rekabet ortamında mücadele gücümüz kalmadığından kepenk kapatıyoruz! Saat 22.00’den sonra alkol satış yasağını fırsata çevirmek isteyen art niyetli kişilerin esnafı sivil polisiz diye kandırmasından dolayı kepenk kapatıyoruz! Bazı illerimizde emniyetin görev ve yetkilerini orantısız kullandığını gözlemlediğimiz için kepenk kapatıyoruz! Trol ile balık avlamanın cezası 1750 TL ve hayvana tecavüz işkence bile kabahatler kanununa giriyor haksız emsalsiz cezalara dur demek için kepenk kapatıyoruz! Televizyonlarda sigara ve alkol görüntüleri mozaiklenirken silahların alkole nazaran zararsızmış gibi gösterilmesi akıl tutulmasıdır. Silah yakalatmak ufak para cezası ama 22.00’den sonra alkol satarken yakalanmak 36 bin 758 TL olduğu için kepenk kapatıyoruz!

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 23:06

www.evrensel.net