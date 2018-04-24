4+4+4 eğitimi 870 bin çocuk işçi yarattı

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'de çocuk işçiliği sorunu ele aldı. 'Çalışan Çocuklar' fotoğraf sergisinin ardından Mülkiyeliler Birliği'nde, 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılında Türkiye'de Çocuk Emeği' konulu panel gerçekleştirildi. Yüz binlerce çocuğun bu 23 Nisan'ı sanayi sitelerinde, atölyelerde, tarlalarda çalışarak geçirdiği hatırlatılan panelde çocuk işçilerin, iş ve hayat koşullarına değinildi.

'ÇOCUKLARDAN 'ÇIRAKLIK EĞİTİMİ' İLE EMEK HAVUZU OLUŞTURULDU'

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Taner Akpınar, Türkiye'deki bugünkü çıraklık sisteminin tarihsel köklerinin 1971 yılında yürürlüğe giren iş yasası kanununa dayandığını söyleyerek, “77'de yürürlüğe giren yasanın adı 'Çıraklık Eğitimi' yasasıdır ama içeriğine bakarsan eğitim adı altında bir iş yasasıdır”dedi.

Akpınar, “Çıraklık Eğitimi adı altında çocuklar küçük işletmelerin kullanımına hazır bir emek havuzu olarak oluşturuldu”dedi. Çıraklık yasasının yasalaşama süresince de o dönemin iktidar partisi sözcülerinin açıkça “Çıraklık yasasını yürürlüğe koyarken iki temel amacımız var; birincisi yoksul çocukları küçük işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü olarak kanalize etmek, ikincisi bu yolla devletin sırtında bir yük olan genel eğitim masraflarından da kurtulmak” değini ifade eden Akpınar devletin 'Çıraklık Eğitimi' adı altında yoksul çocuklarının işçilik sürecini başlattığını

söyledi.

'14 YAŞINDAN SONRA GELEN ÇOCUĞU EZEMİYORUZ'

8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle beraber 14 yaşını dolduranların çırak olduğunu belirten Akpınar, Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerindeki çocuk işçilerde ciddi bir azalmanın yaşandığını aktardı. Akpınar 2014'te yaptıkları araştırmayı örnek vererek işverenlerin, çıraklarda azalma olduğunu şikayet ederek “14 yaşından sonra buraya gelen çocuklar, bizim işimize yaramıyor. 14 yaşından sonra gelen çocuğu biz burada ezemiyoruz” dediklerini bildirdi.

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİN İLK VERİLERİ 870 BİN ÇOCUK İŞÇİ

2016 yılına kadar Türkiye genelindeki toplam çıraklık sayısının 300 bin küsür olduğunu ancak 2016 ile beraber 1 milyon 170 kişinin çırak olduğunu söyleyen Akpınar, “2016 yılı, 4+4+4 eğitim sisteminin sonuçlarının ilk defa görüldüğü yıldır”dedi.

Yoksul çocukların tamamının sanayi sitelerine sürülmüş durumda olduğunu söyleyen Akpınar, “bu bilinen erkek çocuklar. 4+4+4'ten çıkan erkek çocuklar sanayi sitelerinde, kız çocukları nerede, onu henüz bilmiyoruz”diye konuştu.

'SURİYELİ ÇOCUKLAR EN ALT TABAKADA'

İhraç edilen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Türkiye'deki yaptığı çalışmayı 'Göçmen Çocuklar' başlığıyla sundu. Suriyeli çocuklarla Mardin, Urfa ve İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarından bahseden Lordoğlu, “İşçi sınıfı içerisinde gelir düzeyi, çalışma kökenleri gibi farklılıklarla bir tabakalaşma söz konusu bu tabakanın en alt kısmını Suriyeli çocuklar oluşturuyor. Ücret ve çalışma koşullarının 'iyiliği' açısından sıralama Türkiyeli erkek işçiler, Türkiyeli kadın işçiler, Suriyeli erkek işçiler, Suriyeli kadın işçiler ve en altta Suriyeli çocuk işçiler var”dedi.

2012'nin rakamlarına göre Türkiye'de 900 bin çocuk işçi olduğunu söyleyen Lordoğlu, bu sayının dışında büyük bir kitlenin de ev işlerinde çalıştığını dile getirdi. Lordoğlu, “Suriyeli çocukların çalışma koşulları son derece ağır. Türkiye'de 18 yaşına kadar Suriyeli 1milyon 600 bin çocuk var ve bu çocukların çoğu çalışıyor”diye konuştu.

'İNSANLIK OLARAK ÇOK GERİDESİNİZ'

Suriye'den gelen hastalık veya sakatlık geçiren ya da hayatını kaybeden ailelerin çocuklarının Türkiye'de çalışmak zorunda kaldığı söyleyen Lordoğlu, “Sabah 8, akşam 9-10 saatlerine kadar fırında çalışan çocuğun haftalık ücretine baktığımız zaman 50 tl. Daha iyi durumda olanlar sanayide çalışıyor, onların haftalığı 75-100 tl'ye çıkarak biraz daha yüksek olabiliyor”dedi. Çocukların çalıştırılırken de işveren tarafından şiddet, hakaret, kötü muameleye maruz kaldığını aktaran Lordoğlu, çocukların sadece ailelerinin gelir durumunu bir parça iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi. Lordoğlu, görüşme yaptığı Suriyeli bir çocuğun annesinin söylediklerini aktardı, “Siz bizden ekonomik olarak yüz yıl ilerde olabilirsiniz ama insanlık olarak çok geridesiniz”.

Lordoğlu, Suriyeli ve diğer diğer göçmenlere vatandaşlık ve sığınma hakkının verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çocuk işçiliğinin yasal mevzuatı Suriyeli çocuklar için de uydulanmalı. Eğitime katılma imkanı verilmelidir. Yardımseverlik ve hayırseverlikten çıkartılarak çabalara önem verilmelidir”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

23 Nisan’da iş cinayeti: Çocuk işçi hayatını kaybetti

9 yılda 859 bin 759 çocuk suça sürüklendi!

Suriyeli iki kardeş, 23 Nisan'ı pamuk şeker satarak geçirdi

Belçika’da 1 yılda 618 mülteci çocuk kayboldu

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 19:45

www.evrensel.net