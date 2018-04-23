23 Nisan’da iş cinayeti: Çocuk işçi hayatını kaybetti

Van'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Kadir Kara ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Baba Hasan Kara ile işçi Ahin Yetişir, Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Hasan Kara tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor. Olay yerine gelen polisler, güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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