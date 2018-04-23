Belçika’da 1 yılda 618 mülteci çocuk kayboldu

Belçika’da 1 yılda 618 mülteci çocuğun kaybolduğu açıklandı. Fransa’da ise iltica yasası sertleştiriliyor.

Avrupa’daki mültecilere karşı yasal engeller artırılıyor, ırkçı saldırılar ise bitmek bilmiyor. En mağdurlar ise çocuklar... Belçika’da kayıp ve tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten kitle örgütü Child Focus’un yayımladığı verilere göre, 2017 yılında kaybolan çocuk mülteci sayısında daha önceki yıllara göre ciddi artış kaydedildi. Buna göre, 2015 yılında 277, 2016 yılında 284 mülteci çocuk kaybolurken, bu sayı geçen yıl 618’e yükseldi.

Kuruluş, çocuk mültecilerin istismarcılar tarafından ele geçirileceğinden endişe duyulduğunu kaydetti. Child Focus yetkilileri, çocukları sığınmacı merkezlerine yönlendirmeye çalıştıklarına ancak başka ülkelere geçmek isteyen bu çocukların çoğunlukla kaçtığına dikkati çekti. (DIŞ HABERLER)

FRANSA’DA İLTİCA YASASI SERTLEŞTİRİLİYOR

Fransa’da yeni iltica tasarısı pazar günü yapılan oylamayla parlamentoda kabul edildi.

İçişleri Bakanı Gérard Collomb, yasa paketi ile “kontrollü göç”ün hedeflendiğini ileri sürdü. Yeni düzenleme ile Fransa’ya gelen mültecilerin iltica başvurularını 120 yerine 90 gün içinde yapması şart koşuluyor. Bunun yanı sıra, başvuruların on bir ay yerine en geç altı ay içinde değerlendirilerek sonuca ulaştırılması öngörülüyor. İltica başvuruları reddedilenlerin itiraz için yapacakları başvuru süresi de kısaltılıyor.

Sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulma süresi 45 günden 90 güne çıkartılıyor. Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapanlar için ise bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yasa tasarısının haziran ayında da merkez-sağ muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu Senatoda görüşülmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 17:50

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