Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 17:05
Suriyeli iki kardeş, 23 Nisan'ı pamuk şeker satarak geçirdi
Suriye'deki savaş yüzünden Adana'ya gelen 11 ve 12 yaşındaki iki kardeş Hasan ve Hüseyin, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı pamuk şeker satarak geçirdi.
Suriye'deki savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelen ve Adana'da yaşayan Suriyeli 11 yaşındaki Hasan ve 12 yaşındaki Hüseyin Sayyad kardeşler, 23 Nisan'ı çocuk parkında pamuklu şeker satarak geçirdi.
Doğan Haber Ajansından Çağlar Öztürk'ün haberine göre 3 yıl önce ülkelerindeki savaş yüzünden Halep'ten Adana'ya gelen Suriyeli Hasan ve Hüseyin Sayyad kardeşler, para kazanmak için çalışmaya başladı. Kendilerine 23 Nisan'ı soran muhabire boş gözlerle bakan Hasan ve Hüseyin, parkta oyun oynayan çocukların arasında pamuklu şeker satmak için uğraştı. (HABER MERKEZİ)
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