9 yılda 859 bin 759 çocuk suça sürüklendi!

Çocukların işlediği suçlarda ilk üç sırayı yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma/satma/alma oluşturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adli İstatistik verilerine göre hazırladığı raporunda, 9 yılda 859 bin 759 çocuğun suça sürüklendiğini açıkladı. Çocukların işlediği suçlarda ilk üç sırayı yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma/satma/alma oluşturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adli İstatistik verilerine göre 2008 ve 2016 yılları arasında “Suça sürüklenme nedeni” ile güvenlik birimlerine 859 bin 759 çocuğun getirildiğini açıkladı. Rapora göre, çocukların yüzde 36.75’ine yaralama, yüzde 26.6’sına hırsızlık, yüzde 6.1’ine uyuşturucu madde kullanma/satma/alma, yüzde 3.’4üne tehdit, yüzde 3’üne cinsel suçlar, yüzde 2’sine yağma(gasp) suçu isnat edildi. Güvenlik birimlerine getirilen çocukların yüzde 69,5’inin 15-17 yaş grubunda olduğu belirtilen raporda, yüzde 24,4’ünün 12-14 yaş grubunda, yüzde 5.7’sinin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu kaydedildi. En çok suç işleyen yaş grubu ise 15-17 yaş grubu oldu.

YARALAMA, HIRSIZLIK VE UYUŞTURUCU İLK ÜÇTE!

Raporda, güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 87,88’inin erkek, yüzde 12,12’sinin ise kız çocuğu olduğu, güvenlik birimine getirilen toplam 859 bin 759 çocuğun 691 bin 379’unun, yani yüzde 80.4’ünün ise adli birimlere sevk edildiği ifade edildi. Rapora göre, güvenlik birimine getirilen çocukların üçte birini (315 bin 967 çocuk) yaralama suçundan gelen çocuklar oluştururken, 228 bin 407 çocuk hırsızlık ve 52 bin 825 çocuk uyuşturucu kullanmak/satmak/almak yoluyla suça sürüklendi. Bu üç suç nedeniyle getirilen çocukların toplamının, suça sürüklenen toplam çocukların yüzde 69.46’sını oluşturduğu kaydedilen raporda, 11 yaş ve altı çocuklardan da 13 bin 621’inin yaralama, 12 bin 556’sının hırsızlık ve 169’unun uyuşturucu nedeniyle güvenlik birimine getirildiği dile getirildi. Diğer suçlarda ise yüzde 3.’4 ile tehdit, yüzde 3 ile cinsel suçlar ve yüzde 2 ile yağma (gasp) suçları yer aldı.

ÇOCUKLAR 4 BİN 85 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Raporda, 9 yıllık sürede çocukların toplam 4 bin 85 kişiyi öldürdüğü, 11 yaş ve altındaki çocukların işlediği cinayet sayısının ise 387 olduğu açıklandı. Çocukların, 2008 yılında işlediği toplam cinayet sayısı 317 iken 2016 yılında bu sayının 458’e çıkarak yüzde 44.4’lük bir artış gösterdiği ifade edildi.

UYUŞTURUCU KULLANIMI 8 YILDA YÜZDE 227 ARTTI

Uyuşturucu kullanmak/satmak/almak suçlarından güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısının toplamda 52 bin 825, 11 yaş ve altındaki çocuk sayısının ise 169 olduğu belirtilen raporda, bu suçlardan dolayı güvenlik birimlerine 2008 yılında getirilen çocuk sayısının bin 829 iken 2016 yılında ise 5 bin 923 olduğu kaydedildi. Geçen 8 yılda yaşanan artışın yüzde 227 olduğuna dikkat çekildi.

CİNSEL SUÇLARDA 4 YILDA YÜZDE 104’LÜK ARTIŞ

Rapora göre, 11 yaş ve altı bin 896, 12 – 14 yaş aralığında 7 bin 27 ve 15 – 17 yaş aralığında 16 bin 540 çocuk olmak üzere 25 bin 538 çocuk cinsel suç işlediği için güvenlik birimine getirildi. 2008 yılında bin 848 çocuk güvenlik birimlerine getirilirken 2016 yılında yüzde 104’lük artış ile 3 bin 775 çocuk getirildi. (Ankara/EVRENSEL)

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