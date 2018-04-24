Kamu görevlileri ve bürokratlar milletvekilliği için beklemede

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar için son istifa günü perşembe.

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratların Perşembe saat 17.00’ye kadar istifa etmesi gerekiyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre 7 Haziran seçimlerinde 6 bin 223 kişi AKP’den milletvekili olmak isterken bunların 500’den fazlasını bürokratlar oluşturmuştu. AKP’den 3 bin 656 aday adayının olduğu 1 Kasım seçimlerinde ise hem sıkışık takvim hem de partilerin 7 Haziran’daki aday listeleri üzerinde yoğun değişiklik yapmayacağı beklentisiyle bürokratlar sandık yarışına daha mesafeli durmuştu.

BÜROKRATLARIN FAVORİSİ AKP

Bu seçimde de bürokratların favori partisi AKP. En çok istifanın iktidar partisi için olması beklenirken önceki gibi çok sayıda istifa beklenmiyor. Bunda, hem takvimin sıkışık olmasının hem de aday adayı olmayı düşünenlerin güçlü bir referans bularak adaylığını garantilememesi durumunda istifayı göze alamayacak olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bazı bürokratların yeni yapılanmayı bekleyip bakan olma yarışına girmeyi isteyebileceği de konuşuluyor.

ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

İstifa edenler, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamayacak. Bu süreler emeklilik bakımından değerlendirilmeyecek. Aday olamayıp döndüklerinde, bu süreyle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacak. Aday olamayanlar veya seçilemeyenler, YSK kesin sonuçları açıklamadan, listeler kesinleşir kesinleşmez kurumlarına müracaat ederek atanmalarını isteyebilecek.

KİMLER GERİ DÖNEMEZ?

İstifa eden yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler ve savcılar, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

KİMLER İSTİFA ETMEK ZORUNDA?

* Hâkimler ve savcılar

* Yüksek yargı organları mensupları

* Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları

* YÖK üyeleri

* RTÜK üyeleri

* Kamuda “memur” statüsündeki görevliler

* Kamu idarelerindeki sözleşmeli ve geçici personel

* Belediye başkanları

* Subay ve astsubaylar

* Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri

* Belediye meclisi üyeleri

* İl genel meclisi üyeleri

* Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ve üst birliklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 11:34

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