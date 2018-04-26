Seçim Günlüğü (26 Nisan 2018) - YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin seçim takvimini tamamlayarak Resmi Gazete'ye gönderdi.

Takvime göre, 5 gün olan cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ye son teslim tarihi de 21 Mayıs olarak belirlendi. Partiler arasında kurulacak ittifaklar için ise son başvuru tarihi ise 6 Mayıs.

MHP'DE İSTİFA DEPREMİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

MHP'li vekil Koçdemir partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. MHP'li 5 vekilin İYİ Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu.

KARAMOLLAOĞLU: ADAYLAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

SP lideri Karamollaoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu görüştü Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından adaylık konusuyla ilgili, 'birkaç gün içerisinde netleşecek' dedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE MERAL AKŞENER'İN SÜRPRİZ GÖRÜŞMESİ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener ile Karamollaoğlu kurmaylarından ayrı baş başa görüştü.

Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ile baş başa görüştü Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Gün gün seçim takvimi 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için hazırlanan seçim takvimi tamamlandı.

SEZAİ TEMELLİ: ADAYIMIZ UMUDUN ADAYIDIR

Katıldığı etkinlikte iktidarın paniklediği için seçimleri erkene aldıığını anlatan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, halkı 16 Nisan seçimlerindeki gibi sandık şaibelerine karşı uyardı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sandık şaibelerine karşı uyardı Urfa’da halkla buluşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bu ülkenin başına musallat olmuş iktidarı 25 Haziran’da def edeceğiz' dedi.

AHMET DAVUTOĞLU: ADAY OLMAYACAĞIM

AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu TBMM’de basın toplantısı düzenledi. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayacağını söyleyen Davutoğlu ayrıca "AK Parti'nin adayı benim de adayımdır" dedi.

Ahmet Davutoğlu: Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti'nin adayı benim de adayımdır' dedi, milletvekili adayı olmayacağını söyledi.

AKŞENER: CHP'NİN ADAYI 2. TURA KALIRSA DESTEKLERİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz".

Akşener: CHP'nin adayı 2. tura kalırsa destekleriz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül'ün kararı ne olursa olsun cumhurbaşkanlığı adaylığını çekmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bahçeli, adaylık başvurusunu İYİ Parti sloganıyla yaptı! MHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvruları bugün başladı. İlk başvuruyu yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli oldu.

UYUM YASALARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda 25 Nisan'da kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı gün akşam saatlerinde "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

7140 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 26 Nisan'da yayımlandı.