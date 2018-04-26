HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sandık şaibelerine karşı uyardı

Urfa’da halkla buluşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bu ülkenin başına musallat olmuş iktidarı 25 Haziran’da def edeceğiz' dedi.

HDP PM’si Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için üst üste toplantılar yaparken, Eş Genel Başkanlar il il gezerek çalışmalarını sürdürüyor. Urfa’da halkla buluşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bu ülkenin başına musallat olmuş iktidarı 25 Haziran’da def edeceğiz” dedi. Panikledikleri için seçimleri erkene aldıklarını anlatan Temelli, halkı 16 Nisan seçimlerindeki gibi sandık şaibelerine karşı uyardı.

Temelli AKP’nin sadece içeride değil dışarıda da gerilim politikası izlediğini kaydetti. Temelli, “Bakın bizler de bu ülkenin başına musallat olmuş iktidarı 25 Haziran’da def edeceğiz” derken Kürt sorununun çözümünün demokrasi ile ilişkisini anlattı. Temelli, “Kürt sorununu çözmezseniz bu sorun bu ülkede demokrasi sorunu olur. Tersinden de olur. Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülmez. Bu seçim bir fırsattır. Bu iktidardan kurtulma fırsatı. Bunlar kayyumcu. Demokrasi bilmezler. Demokrasi onların menfaatine engel olan şeydir. Bunlar tekçi zihniyete sahiptir. Kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımazlar” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin yönetilemez bir noktaya geldiğini belirten Temelli, şöyle konuştu: Durum o kadar vahim ki panik halinde seçimleri 24 Haziran’a aldılar. Tek bir amaçları var, yangından mal kaçırmak. Biliyorsunuz 16 Nisan’da halkın oylarını çaldılar. Partili Cumhurbaşkanlığına geçildi. Yine o cumhurbaşkanı ‘Bana hakaret etti’ diye tutuklama yapıyor. E peki bu aynı zamanda parti başkanı, ben de parti başkanıyım. O hakaret edince parti başkanı.

Ben söyleyince cumhurbaşkanına hakaret oluyor. Bu madde bile içinden çıkılmaz hal olduğunu gösteriyor. Çünkü ‘bu sistemi ben uydurdum siz de uyun’ diyor.

HDP’nin seçeceği adayın Türkiye’nin adayı olduğunu söyleyen Temelli, “Adayımız umudun adayıdır. HDP’ye dokunmadan aday arıyorlar, bizsiz olmaz. Bizi ötekileştirerek olmaz. Gelin bu Türkiye’nin adayında hep beraber buluşalım.

İkinci turu soruyorlar birinci turda da kazanacağız ikinci turda da biz kazanacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz yolumuzdan” diyerek konuşmasını sonlandırdı. (Urfa/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 17:06

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