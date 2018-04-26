SP lideri Karamollaoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu görüştü

Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından adaylık konusuyla ilgili, 'birkaç gün içerisinde netleşecek' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak, “Hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar" dedi.

Karamollaoğlu'yu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının "cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği" konusundaki sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar" yanıtını verdi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 19:25

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