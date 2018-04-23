İHD: Maalesef neşeyle dolamıyor insan 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Komisyonu, '23 Nisan Çocuk Bayramı' vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada sadece 23 Nisan’ın değil 365 günün çocuk bayramı olması gerektiğini belirtti. Türkiye’de çocukların içinde bulunduğu duruma bakınca ‘Maalesef neşeyle dolamıyor insan’ vurgusu yapıldı.

23 Nisan nedeniyle yetkililerin bir günlüğüne koltuklarını çocuklara devredeceğini, ‘Çocuklar geleceğimizdir’ nutuklarının atılacağı belirtilen açıklamada “Bu tiyatroya rağmen; çocukların istismara uğradığı, yaşam haklarının tehdit altında olduğu, iş cinayetlerine kurban gittiği ve çocukların okul ve park yerine hapishanelere girdiği bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Ama çocukları koruması gerekenler bunu görmezden geliyor” denildi. Açıklamada, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ifade edilen tüm hakların çocuklar için kullanılabilir olması istenerek şu ifadelere yer verildi “Can güvenliğine, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe, barışa ve özgür yaşama ve sağlıklı gelişime ulaşamayan tek bir çocuk kalmamalıdır.”

60 ÇOCUK İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Açıklamada, DİSK/Genel-İş Sendikasının ‘Emek Araştırmaları/Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak’ 2017 yılı raporuna göre Türkiye’de 2 milyon çocuk işçi olduğuna vurgu yapılarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre 2017 yılında 18’i 15 yaş altında olmak üzere en az 60 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu verilere yer verildi:

- TÜİK verilerine göre son 6 yılda 2 bin 493’ü 15 yaş altı olmak üzere 18 yaş altı toplam en az 127 bin 928 çocuk zorla evlendirildi.

- Karaman’da Ensar Vakfına bağlı evlerde kalan 45 çocuğa tecavüz edildiği ortaya çıkmasına rağmen vakıf yetkilileri ve failler korundu.

- Kız çocukları arasında liseye gitme oranı batı illerinde yüzde 79.26. Bu oran bölge illerinde yüzde 46.07’ye kadar geriliyor. Türkiye’de yaşayan eğitim çağındaki Suriyeli çocukların sadece 3’te biri eğitim alabiliyor.

- Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamaya göre; sokağa çıkma yasakları sürecinde “yaklaşık 300 bin çocuk eğitime erişemedi.

- Adalet Bakanlığının, 02.10.2017 tarihli tutuklu ve hükümlü istatistiklerindeki bilgilere göre; 1003’ü hükümlü 1825’i tutuklu olmak üzere 2 bin 828 çocuk mahpus var. Ve aynı faaliyet raporundaki bilgilere göre; 0-6 yaş aralığındaki 529 çocuk anneleriyle birlikte hapishanede yaşamak zorunda.

- ÜNİCEF’ in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi 41 ülkede çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini incelediği raporda Türkiye İsrail’le birlikte son sırada… (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 14:32

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