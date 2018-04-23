EMEP: Çocuklarımızın geleceği için mücadeleye

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 23 Nisan’ın Cumhuriyet’in yeni bir rejime evrilmesinin arifesinde karşılandığını ifade eden Tüzel, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturunun yerini ‘Egemenlik devletin başının elinde” halini almış ve fiilen yürütülen bu sistem 24 Haziran seçimleriyle tescil edinmek isteniyor” dedi.

Tüzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın geleceğini karartarak, onlar üzerinde giderek artan istismar ve eziyeti değil kaldırmak daha da yaygın hale getirecek yasal düzenlemeler hazırlığı içindeki siyasi iktidarın hamasi ve boş nutuklarla bayram kutlamalarını, gençliğe karşılığı olmayan vaatlerini duyduğumuz bu günlerde yalan propagandaya aldanmayıp gerçekler ışığında bir gelecek için hareket etmek durumundayız. Her şeyden önce bilmemiz gereken şey darbe niteliğinde bir hazırlıkla dayatılan bu baskın seçim yönetememenin ve korkunun ilanıdır. Gün geçtikçe ülkemizi daha çekilmez hale getiren sorunlarla boğuşturan iktidar, adil olmayan bir seçim başarısıyla ayakta kalma planı içindedir. Ancak başaramayacaklardır. Ülkemiz halkının büyük çoğunluğu işçi ve emekçi sınıflar bütün bu baskı, yasaklar, adil ve eşit olmayan koşullara ve düzenlemelere rağmen bu tarihi dönemeci halk için ekmek, adalet, demokrasi, barış, eşitlik diyerek geçecek ve egemenliğin gerçek sahibi olan emekçilere ve ülke çocuklarına bir daha ellerinden alınmayacak şekilde teslim edecektir. Hak ettiğimiz bayram kutlamaları bizlerin ellerindedir ve bu eller mutlaka demokrasinin başarısı için birleşmelidir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 21:15

www.evrensel.net