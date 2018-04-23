CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı rapora göre, 2011-2017 yılları arasında en az 3 bin 936 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı ve 2011-2017 yıllarını kapsayan “Türkiye Çocuk Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu”na göre en az 3 bin 936 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi.

ÇOCUK EVLİLİĞİ 9 CAN ALDI

Raporda, 2011-2017 yılları arasında en az 3 bin 936 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği kaydedildi. Yıllara göre bakıldığında en çok yaşam hakkı ihlalinin 2015 yılında yaşandığına dikkat çekilerek “Son 6 yılda 17 çocuğun yaşam hakkı, toplumsal olaylar sırasında ihlal edildi. 126 çocuk ise yargısız infaz sonucu katledildi. Silahlı çatışmalar sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 26, çatışma atıkları, askeri mühimmat ve mayın patlaması sonucu da 37 yaşamını yitirdi. Raporda, intihar ve bombalı saldırılar sonucu ölen çocuk sayısı, yalnızca iki yıldan elde edilebilen verilerle 7 olarak kaydedilerek nefret cinayeti sonucu yaşamını yitiren çocuk sayısı da 2 olarak açıklandı. 351 çocuğun şiddet sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, 2014-2015 yılları arasında 9 çocuğun da çocuk evlilikleri yoluyla yaşam hakkının ihlal edildiği belirtildi.

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BİREYSEL SİLAHLANMA ÇOCUKLARI DA VURDU

Rapora göre, yalnızca 2015 yılında 5 çocuğun uyuşturucu kullanımı sonucu yaşamını yitirdiği, intihar sonucu ölen çocuk sayısının ise 2011-2016 yılları arasındaki dönemde 142 olduğu, 2011-2015 yılları arasında 108 çocuğun bireysel silahlanma sonucu yaşamını yitirdiği, iş cinayetlerinde ise 2012-2017 yılları arasında 69 çocuğun öldüğü belirtildi. 2013 yılının en çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı yıl olduğuna vurgu yapılan raporda, ihmaller sonucu ölen çocuk sayısı ise 2 bin 314 olarak kaydedildi. Diğer ölümlerle birlikte toplamda 2011 yılında 815, 2012 yılında 606, 2013 yılında 633, 2014 yılında 627, 2015 yılında 875, 2016 yılında 242, 2017 yılında ise 138 çocuk yaşamını yitirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 14:20

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