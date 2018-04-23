Seçime katılacak partiler ve illerin milletvekili sayıları belli oldu
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Seçime katılacak partiler ve illerin milletvekili sayıları belli oldu

    • 23 Nisan 2018 09:26

    YSK 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partileri ve illerin milletvekili sayılarını açıkladı.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 22 Nisan 2018 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

    Kararda, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdiği hatırlatılarak bu kapsamda seçime katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin belirlendiği ifade edildi.

    YSK'nin açıklamasına göre, 24 Haziran'da yapılacak seçime girebilecek partiler:

    1. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),
    2. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP),
    3. Büyük Birlik Partisi (BBP),
    4. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),
    5. Demokrat Parti (DP),
    6. Halkların Demokratik Partisi (HDP),
    7. İYİ Parti,
    8. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),
    9. Saadet Partisi
    10. Vatan Partisi

    24 Haziran'da yapılacak seçimde oy verme saatleri de belli oldu

    Öte yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

    İLLERİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYILARI

    24 Haziran seçimlerinde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağı da açıklandı. YSK, 2839 sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan ve Başkanlığa gönderilen 2017 yılı nüfus bilgilerini esas aldı.

    Yapılan tespit sonucunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, çıkaracağı milletvekili sayısı 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü.

    YSK, 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımını yaptı.

    Buna göre, 36 milletvekili çıkaracak Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak Bursa 2,98 milletvekili çıkaracak İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

    Bu seçimde ilk kez 3 seçim çevresine bölünen Ankara'da bir milletvekiline 151 bin 250 kişi düşecek.

    Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve Şereflikoçhisar 1 numaralı seçim çevresi, Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar 2 numaralı seçim çevresi, Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle 3 numaralı seçim çevresi olması kararlaştırıldı.

    İlk kez 2 seçim çevresine bölünen Bursa'da bir milletvekiline 146 bin 840 kişi düşecek.

    Büyükorhan, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi 1 numaralı seçim çevresi, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım 2 numaralı seçim çevresi oldu.

    İstanbul'da bir milletvekiline 153 bin 359 kişi, İzmir'de ise bir milletvekiline 152 bin 845 kişi düştü.

    24 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde bir milletvekili çıkaracak tek il ise Bayburt oldu. Bir önceki seçimde bu ilden TBMM'ye 2 milletvekili gitmişti.

    Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:             

    İL MİLLETVEKİLİ SAYISI
    ADANA15
    ADIYAMAN5
    AFYONKARAHİSAR6
    AĞRI4
    AMASYA3
    ANKARA36
    ANTALYA16
    ARTVİN2
    AYDIN8
    BALIKESİR9
    BİLECİK2
    BİNGÖL3
    BİTLİS3
    BOLU3
    BURDUR3
    BURSA20
    ÇANAKKALE4
    ÇANKIRI2
    ÇORUM4
    DENİZLİ8
    DİYARBAKIR12
    EDİRNE4
    ELAZIĞ5
    ERZİNCAN2
    ERZURUM6
    ESKİŞEHİR7
    GAZİANTEP14
    GİRESUN4
    GÜMÜŞHANE2
    HAKKARİ3
    HATAY11
    ISPARTA4
    MERSİN13
    İSTANBUL98
    İZMİR28
    KARS3
    KASTAMONU3
    KAYSERİ10
    KIRKLARELİ3
    KIRŞEHİR2
    KOCAELİ13
    KONYA15
    KÜTAHYA5
    MALATYA6
    MANİSA10
    KAHRAMANMARAŞ8
    MARDİN6
    MUĞLA7
    MUŞ4
    NEVŞEHİR3
    NİĞDE3
    ORDU6
    RİZE3
    SAKARYA7
    SAMSUN9
    SİİRT3
    SİNOP2
    SİVAS5
    TEKİRDAĞ7
    TOKAT5
    TRABZON6
    TUNCELİ2
    ŞANLIURFA14
    UŞAK3
    VAN8
    YOZGAT4
    ZONGULDAK5
    AKSARAY4
    BAYBURT1
    KARAMAN3
    KIRIKKALE3
    BATMAN5
    ŞIRNAK4
    BARTIN2
    ARDAHAN2
    IĞDIR2
    YALOVA3
    KARABÜK3
    KİLİS2
    OSMANİYE4
    DÜZCE3
    TOPLAM600

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 09:53
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