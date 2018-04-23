Seçime katılacak partiler ve illerin milletvekili sayıları belli oldu

YSK 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partileri ve illerin milletvekili sayılarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 22 Nisan 2018 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdiği hatırlatılarak bu kapsamda seçime katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin belirlendiği ifade edildi.

YSK'nin açıklamasına göre, 24 Haziran'da yapılacak seçime girebilecek partiler:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi Vatan Partisi

24 Haziran'da yapılacak seçimde oy verme saatleri de belli oldu

Öte yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İLLERİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYILARI

24 Haziran seçimlerinde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağı da açıklandı. YSK, 2839 sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan ve Başkanlığa gönderilen 2017 yılı nüfus bilgilerini esas aldı.

Yapılan tespit sonucunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, çıkaracağı milletvekili sayısı 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü.

YSK, 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımını yaptı.

Buna göre, 36 milletvekili çıkaracak Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak Bursa 2,98 milletvekili çıkaracak İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

Bu seçimde ilk kez 3 seçim çevresine bölünen Ankara'da bir milletvekiline 151 bin 250 kişi düşecek.

Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve Şereflikoçhisar 1 numaralı seçim çevresi, Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar 2 numaralı seçim çevresi, Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle 3 numaralı seçim çevresi olması kararlaştırıldı.

İlk kez 2 seçim çevresine bölünen Bursa'da bir milletvekiline 146 bin 840 kişi düşecek.

Büyükorhan, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi 1 numaralı seçim çevresi, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım 2 numaralı seçim çevresi oldu.

İstanbul'da bir milletvekiline 153 bin 359 kişi, İzmir'de ise bir milletvekiline 152 bin 845 kişi düştü.

24 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde bir milletvekili çıkaracak tek il ise Bayburt oldu. Bir önceki seçimde bu ilden TBMM'ye 2 milletvekili gitmişti.

Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İL MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 15 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 6 AĞRI 4 AMASYA 3 ANKARA 36 ANTALYA 16 ARTVİN 2 AYDIN 8 BALIKESİR 9 BİLECİK 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 3 BOLU 3 BURDUR 3 BURSA 20 ÇANAKKALE 4 ÇANKIRI 2 ÇORUM 4 DENİZLİ 8 DİYARBAKIR 12 EDİRNE 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 2 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 7 GAZİANTEP 14 GİRESUN 4 GÜMÜŞHANE 2 HAKKARİ 3 HATAY 11 ISPARTA 4 MERSİN 13 İSTANBUL 98 İZMİR 28 KARS 3 KASTAMONU 3 KAYSERİ 10 KIRKLARELİ 3 KIRŞEHİR 2 KOCAELİ 13 KONYA 15 KÜTAHYA 5 MALATYA 6 MANİSA 10 KAHRAMANMARAŞ 8 MARDİN 6 MUĞLA 7 MUŞ 4 NEVŞEHİR 3 NİĞDE 3 ORDU 6 RİZE 3 SAKARYA 7 SAMSUN 9 SİİRT 3 SİNOP 2 SİVAS 5 TEKİRDAĞ 7 TOKAT 5 TRABZON 6 TUNCELİ 2 ŞANLIURFA 14 UŞAK 3 VAN 8 YOZGAT 4 ZONGULDAK 5 AKSARAY 4 BAYBURT 1 KARAMAN 3 KIRIKKALE 3 BATMAN 5 ŞIRNAK 4 BARTIN 2 ARDAHAN 2 IĞDIR 2 YALOVA 3 KARABÜK 3 KİLİS 2 OSMANİYE 4 DÜZCE 3 TOPLAM 600

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 09:53

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