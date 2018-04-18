Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçimi görüştü. Bahçeli, görüşme saatinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ulaştı. 13.30'da başlayan görüşme yarım saat sürdü.

Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim yapılmasına yönelik çağrının ardından gözler bugün 13.30’da yapılacağı açıklanan Erdoğan-Bahçeli görüşmesindeydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçime dair sorulara, yorum yapmamış, Bahçeli ile görüşeceklerini belirterek bugünü işaret etmişti.

ERKEN SEÇİM 24 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Bahçeli'yle görüşmesinin ardından basın toplantısı yapan Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi. Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatacaklarını söyleyen Erdoğan, YSK'nın da seçim hazırlıklarına derhal başlayacağını belirtti.

Erdoğan 'Türkiye'de artık seçimler istikrar zeminine oturacak' demişti

BAHÇELİ: TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR

Devlet Bahçeli, erken seçim tarihi çin şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır.

'SEÇİM DARBESİ'

Erken seçimin kararı için 2 ay sonrasının belirlenmesini değerlendiren Avukat Kamil Tekin Sürek, gelişmeyi seçim eliyle darbe olarak değerlendirdi. Sürek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki ay sonrası için alınmış seçim tarihi yoktur. Anayasa’da erken seçim en erken 90 gün sonra yapılabiliyor. Altmış gün sonra yapılacak seçim için, artık baskın seçim değil, göstermelik bir seçim ile iktidarı ele geçirme harekatı, seçim eliyle darbe denir. İki ay sonra ne seçimi yapacaksınız? Mevcut sisteme göre mi, Cumhurbaşkanı ve başbakanlı sisteme göre mi seçim? Başkanlık sistemine göre ise Anayasa’da bu sistemin 3 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği yazılı. Anayasayı değiştirip tarihi öne mi çekeceksiniz? Bu kadar kısa sürede Anayasayı nasıl değiştireceksiniz? Ne zaman referandum yapacaksınız? Uyum yasalarını ne zaman geçireceksiniz? Hukuken 60 gün sonra seçim yapmak mümkün değildir. 60 gün sonrası için seçim yapılırsa açıktır ki, çok sayıda yasa hükmü ihlal edilecektir.

Her türlü hukuki ve demokratik kuralı ihlal ederek iki ay sonra seçim yapmak sadece İYİ Parti korkusundan mıdır? Yoksa başka bir şey mi var? İYİ Parti ve Saadet Parti Korkusu ya da ekonominin her geçen gün daha da kötüye gitmesi dışında bir gerekçe varsa AKP-MHP bu gerekçeyi halka açıklamalıdır.

İktidarı kaybetmekten bu kadar korkan bir iktidar, iktidarı kaybetmeye mahkumdur. Seçimi 60 gün sonra yapsalar da, 30 gün sonra yapsalar da kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok.”

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ SEÇİM NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, oylamayı izleyen ikinci pazar günü yani 8 Temmuz’da. ikinci oylama yapılacak.

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Tarihin 28 Haziran olarak belirlenmesi İYİ Parti'nin seçimlere katılmasını engellemek olarak yorumlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçime giremeyeceği tartışmalarına ilişkin ''Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. Ve o günden itibaren saydığınızda partimiz 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır” dedi.

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Meral Akşener erken seçim kararıyla ilgili de “Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize" dedi.

B VE C SEÇENEKLERİ DE VAR...

Öte yandan İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardıcısı İsmail Koncuk ise gün içinde yaptığı açıklamada başka seçenekleri de olduğunu söyledi. Ama YSK buna rağmen ‘İYİ parti seçimlere giremez' derse tüm vatandaşlarımız şunu bilsin, İYİ partinin başarısından korkulduğu için bu karar alındığı anlamına gelir. Ama partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız bilsin ki genel başkanımızın dediği gibi, A planımız olduğu gibi B ve C planlarımız da var. İYİ parti her şart altında yapılacak seçimlere girecektir."

BİNALİ YILDIRIM: İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRİP GİRMEYECEĞİNE YSK KARAR VERECEK

Milliyet'e konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih" dedi.

YILDIRIM: ‘16 AY DAHA SÜRENİZ VAR NEDEN ERKEN SEÇİME GİDİYORSUNUZ’ DİYE SORUYORLAR

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, erken seçim kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017 halk oylaması ile Cumhurbaşknlığı Hükümet Sistemi, Anayasamızda yerini almıştır. Bu anayasa değişikliğinin kabulünden sonra bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddelerin de yapılacak ilk seçimlerde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Aradaki zaman içerisinde zaman zaman 3 Kasım’da seçimlerin yapılması için partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti artmaya devam etmiştir.

Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu değişikliğin artık, bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Ve sürenin bu şekilde devam etmesinin, ülkemizin karşı karşıya olduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeler de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınması yoluna gidilmiştir.”

Yıldırım, konuşmasının devamında şunlar söyledi:Bazen şu soruyu da soranlar oluyor: ‘Son Başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden erken seçime gidiyorsunuz?’ Şunu başından beri söylüyorum: Ülkenin geleceği, milletimin geleceği, benim şahsımın ikbalinden, geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü karara şahsi beklentileri bir kenara bırakarak arkasında oldu. Bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.

KILIÇDAROĞLU’DAN İLK YORUM: 2018 DEMOKRASİ YILI OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçimle ilgili, "Hazırız kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak" dedi. İttifak çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen CHP lideri, seçim bildirgesinin hazırlanması için çalışmaların da başlatılması kararı alındığını söyledi.

CHP SÖZCÜSÜ BÜLENT TEZCAN'DAN AÇIKLAMA

CHP'li Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak erken seçim açıklamasını değerlendiren Tezcan, erken seçim çağrısı ile ilgili görüşlerini dün açıkladıklarını söyledi.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Biz dün çok açık bir şekilde çıktık ve söyledik, hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız. Seçime yarın olacakmış gibi hazırız. Bunu her sorulduğunda söylüyorduk. Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Dün 'Hodri meydan' dedik, bugün de hodri meydan diyoruz. Şimdi başka bir şeyi milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir. Bugün Erdoğan açıklamasında erken seçimle ilgili gerekçesini ile sürerken diyor ki '16 Nisan'dan bu yana eski sistemle yöneltilmekteyiz, hastalıklar devam ediyor bu, aşmamız lazım.' Buna kargalar bile güler. Herkes biliyor ki 16 Nisan'dan bu yana Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir."

Tezcan ayrıca, "Bugün TBMM'nde OHAL görüşülüyor. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Hodri meydan. Seçimle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken şey TBMM'nin OHAL'i kaldırmasıdır" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: ERKEN SEÇİM DEĞİL BASKIN SEÇİM TARİHİDİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller. Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır” dedi.

YSK: SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim hazırlıklarına başladıklarını, hangi partilerin katılma hakkına sahip olduklarını inceleme sonucu açıklayacaklarını belirtti.

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız" açıklamasını yaptı. Hangi partilerin seçimlere katılabileceği konusundaki soruya ise Güven, partilerle ilgili kayıtların incelenmesi sonucu buna karar verileceğini belirtti.

EMEP: İKTİDAR, HALKI BİR KEZ DAHA ALDATMA PEŞİNDEDİR

Erken seçim kararına dair Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye cumhur ittifakının baskın seçim kararıyla yeni bir seçim sürecine girmiş bulunuyor. OHAL ilanından bu yana ısrarla dile getirilen antidemokratik koşullarda bir seçime gitmenin yanlışlığına rağmen Erdoğan ve Bahçeli ittifakı bu kararı almıştır. Bu tutumlarıyla bir kez daha demokratik bir seçim sistemi ve halkın iradesinin yansıyacağı demokratik bir ortamı istemediklerini göstermişlerdir.”

“Bu kararları ile tek adam tek parti yönetimi konusunda hiçbir demokratik kural ve hukuk ilkesini tanımadıklarını bir kez daha ilan etmişlerdir. Türkiye’nin içeride ve dışarıda izlediği politika sonucu içine düştüğü açmazları seçimle aşacaklarını düşünüyorlar. Ancak bu mümkün değildir! Türkiye’nin iç ve dış politika ve ekonomik sorunlarının seçimle çözüleceğini söyleyenler, halkı bir kez daha aldatmak peşindedir.”

“Ancak şu bilinmelidir ki, halk kitleleri tek adam tek parti yönetimin nasıl bir bela olduğunu her gün yaşayarak öğrenmektedir.”

“Başta işçi sınıfı olmak üzere ezilen ve sömürülen halk kitlelerini ve demokrasi güçlerini, ülkeyi her geçen gün daha büyük bir açmaza sürükleyen politikaların mimarı olan Erdoğan ve Bahçeli’nin oluşturduğu cumhur ittifakına, 24 Haziran’da gerekli dersi vermeye çağırıyoruz. Yarından itibaren demokratik haklar ve siyasal özgürlükler için mücadeleyi ilerletmek, daha acil bir sorumluluk haline gelmiştir.”

HDP'Lİ TEMELLİ: ERKEN DEĞİL PANİK SEÇİM

Twitter hesabından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde…” dedi.

ERKEN SEÇİM TARİHİNE DENK GELEN YKS SINAVI NE OLACAK?

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle değiştirildi.

Üniversite giriş sınavı 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilmişti.Ancak erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasıyla üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı konuşuluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıkladı.

İKİNCİ TUR OYLAMASI DİKEY GEÇİŞ SINAVINA DENK GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacak. Ancak bu tarih de Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) yapılacağı tarihe denk geliyor. YÖK 24 Haziran’a denk gelen YKS’nin tarihini 30 Haziran-1 Temmuz olarak değiştirmişti.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili DGS’ye 2017 yıl 325 bin 525 kişi girdi.

YÖK, YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı

DOLAR KURU ERDOĞAN’IN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI SONRASI GERİLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından dün sert yükselen dolar güne 4.0925 seviyesinden başladı. Dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçime yönelik açıklamaları öncesi 4.09 seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrasında dolar 4.03 lira, euro 5.0 lira sınırına geriledi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısı yaptı

Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız. 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin, yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi, en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." (HABER MERKEZİ)

HDP Eş Başkanı Temelli: Türkiye halkları, erken seçimde hesap soracak

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:14

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