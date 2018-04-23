Sonuca biz işçiler karar vereceğiz

Kocaeli’de çalışan bir Ford Otosan işçisi erken seçim kararını değerlendirdi.

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

Bu ülkede gündem her gün o kadar değişiyor ki takip etmek bazen insanı yoruyor. Daha düne kadar ‘seçim zamanında yapılacak’ diyenler daha önceden planladıklarını bir iki günde devreye sokarak erken seçim kararını açıkladılar. Son yıllarda neredeyse her yıl seçim olmaya başladı.

Bunun bir maliyeti var. Bu direk biz çalışanlara yansıtılmaktadır. Şimdi jet baskınla alınan seçim kararı neden alındı? Zaten ülkeyi tek adam yönetmekte ve diledikleri her şeyi bir bir MHP desteği ile hayata geçirmekteydiler. Aklıma ilk gelen ekonomik verilerin kötüye gidişatı. Hatırlayın 16 yıllık AKP Hükümetinde onca ayarlara rağmen enflasyon bu yıl çift hanelere çıktı. İşsizlik önlenemiyor, TL’nin dolar karşısında değer kaybı alım gücünün giderek düştüğünü göstermektedir. Ülke insanının büyük çoğunluğunun bankalara borçlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkede sıcak para girdisi yok, vergilerle iş yürümediğinde en son şeker fabrikaları satılarak kısa vadede ufak bir çözüm üretmeye kalktılar. Bu nedenle 2019 seçimlerini kazanma riskliydi. Hazır Afrin operasyonu, ülke bekası söylemi, OHAL gibi çıkarcı meseleleri kendi lehine kullanmanın faydasını görmek ve mazlum edebiyatı ile gereken oyları alarak o çok istediği başkanlık sistemi ile yerini sağlamlaştırmak adına böyle bir orta oyunu oynandı. Burada kendi hazırlıklarını uzun zamandır yaptılar. Afrin operasyonu devam ederken bile il il gezerek bir nevi siyasi şovlarını yaptılar. Hazırlıksız yakalanan diğer siyasi partiler bu iki ayda ne kadar hazırlanabilirler bunu hep beraberce göreceğiz.

Mevcut iktidarın adalet kavramına bakış açısını da böylece daha net gördük. İki ay sonra bir seçim olacak ve biz işçiler bir karar vereceğiz. Karar verirken çok iyi düşünmek zorundayız. 16 yıllık iktidarda işçiyi görmezden gelen ve hiç bir iyileştirme yapmayan, sorunlarımıza çözüm aramayan insanları tekrar mı seçeceğiz? Emeklilikte yaşa takılanları, stajyerlik döneminin başlangıç sayılmaması, vergi adaletsizliği, emeklilik bağlanma oranının yüzde 37’lere çekilmesi gibi sorunlar çözüm bekleyen sorunlarımızın başında gelmektedir. Hatırlayın 2015 yılında Haziran ayında tek başına hükümeti kuramadı ve diğer partilerin dillendirilmesiyle asgari ücrette belirli oranda bir artış yapmak zorunda kaldılar.

Bu nedenle aklı selim emekçiler tüm bu sorunları düşünüp ona göre bir karar vermelidir. Burada doğru bir karar vermezsek kaybeden her zamanki gibi yine biz işçiler, emekçiler olacağız. Onun için oy verirken kendi cephemizden olaylara bakarak doğru karar vermek zorundayız. Üretip kazanan ekonomiye vergilerimizle katkıda bulunan biziz. Bizim oylarımızla seçilenler köşeleri dönerken bizler durmadan geriye gitmekteyiz. Bunun farkında olarak tercihte bulunmalıyız.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:17

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