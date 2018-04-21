UNI Europa'dan Sendikal Örgütlenme ve Dijital Teknoloji Forumu

UNI Europa, 17-18 Nisan tarihlerinde Brüksel'de 'Örgütlenme ve Dijital Teknoloji' başlıklı Avrupa Örgütlenme Forumu gerçekleştirdi.

Müslime KARABATAK

Brüksel

Telefon uygulamaları, Facebook reklamları, mail listeleri ve daha nicesi hayatın diğer alanlarında olduğu gibi dünya üzerindeki sendikaların işçilere ulaşma ve örgütleme çalışmalarında da aktif bir biçimde kullanılıyor. UNI Europa'nın 17-18 Nisan tarihlerinde Brüksel'de ev sahipliği yaptığı "Örgütlenme ve Dijital Teknoloji" başlıklı Avrupa Örgütlenme Forumu'nda, Avrupa ve diğer bölgelerden gelen üye sendikalar kendi deneyimlerini paylaştı ve yeni fikirleri tartıştı.

UNI Global Sendikası, İtalya'dan FIST-CISL sendikası, İngiltere'den Unite sendikası, Amerika'dan SEIU ve CWA sendikaları, Avustralya'dan SDA sendikası, Almanya'dan Ver.di sendikası ve İsveç'ten Unionen sendikasının paylaştığı sunumlara katılımcıların ilgisi yüksekti.

Amerikalı CWA sendikası, websitesi, sosyal medya araçları ve Facebook reklamlarıyla işçilerin bulunması, anketler ve paylaşımlara katılmalarının sağlanması ve harekete geçirilmesi üzerine sunum yaptı. Örneğin sendikanın Facebook sayfasındaki bir işçinin yaptığı yorum ve paylaşımlarına bakarak öncü olabileceğini düşündüklerinde önce özel mesaj ile iletişim kurma, ardından da telefon görüşmesi yapma ve birebir görüşme sağlıyorlar ve bu işçilerden oluşan örgütlenme birimleri kuruyorlar. İşçileri sosyal medya dışında da harekete geçirmenin ilk ve önemli adımı olarak ifade edildi. Dijital kampanya ve örgütleme çalışmalarının tek başına yeterli olmadığını, mutlaka alan çalışmasıyla birlikte olması gerektiğini belirten CWA, dijital kampanyaların da sıkı bir disiplinle yürütmenin önemine değindi.

Italyan FIST-CISL sendikası, evlerde hasta bakım işinde çalışan işçilere ulaşmak ve onlara ihtiyaçları olan yasal prosedürleri aktarmak için akıllı telefonlardaki uygulamaları, televizyon reklamları ve basılı yayın ile sosyal medya kanalları kullandıklarını aktardı. Avustralya'daki çoğunluğu fastfood ve mağaza satış işçilerinin üyesi olduğu SDA sendikası ise işçilerin iş yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir soruna, yasal haklarına ilişkin soruları sorabilecekleri ve anlık cevap alabilecekleri Work it isimli bir telefon uygulaması üzerinde yaptıkları çalışmayı anlattı. Dijitalleşen iş dünyasında işçilerin verilerinin korunması üzerine sunum yapan UNI Global sendikası FWOW (İş Dünyasının Geleceği) stratejisini ve neden sendikaların işçilerin verilerinin hakları ve bu verilerin korunması için mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.

Unite sendikası, sosyal medya ve alan örgütlenmesinin birlikte nasıl kullanılabileceğini ve başarıya ulaşılabileceğini İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve Yorkshire Ambulans'a yapılan saldırılara karşı yaptıkları kampanya örneğini vererek anlattı. NHS'i korumak için kurdukları özellikle hastalar ve yaşlılardan oluşan mahalle birimleri ve The People's NHS web sayfası, Twitter ve Facebook hesapları üzerinden bu mahalle birimlerinin yaptığı aktiviteler binlerce takipçiye ulaştırılarak kampanyanın İngiltere üzerindeki neredeyse her yere yayılmasını sağlandı. Mahalle birimlerinin hala sürdürdüğü kampanya sayesinde hükümet NHS'i özelleştirme politikasını yavaşlattı. Ayrıca, bir diğer Unite sunumunda, iş yeri temsilcilerinin toplu sözleşme masasına daha güçlü bir şekilde oturmalarını sağlayan Unite Ulusal Örgütlenme ve Kaldıraç Departmanı'nın hazırladığı Pay Claim Generator ( toplu sözleşme jeneratörü) stratejisi tanıtıldı. İmza metni, bülten, bildiri, anket taslakları, ücret verileri ile enflasyon, CEO ve direktörlerin maaşları, şirketlerin kar oranları ve muhasebe hileleri üzerine son veri ve tavsiyelerin verildiği aylık sözleşme rehberinin online olarak binlerce iş yeri temsilcisine ulaştığını ve işçilerin bu veriler ve araçlar yardımıyla örgütlenmelerinin arttığını ve daha güçlü bir şekilde toplu sözleşme görüşmelerine katıldıkları belirtildi.

Amerika'dan SEIU sendikası, sendika üyesi olmadan toplu sözleşmelerden faydalanma yasaları ve Right The Work gibi sendika karşıtı aktiviteler yapan kurumlara karşı hem yeni üyeler kazanmak hem de var olan üyeleri kaybetmemek ve aktif hale getirmek için başlattıkları data analizini dinleyicilerle paylaştı. Alman Ver.di sendikası üyelerine daha iyi servis sunmak, üye kaybını önlemek ve yeni üyeler yapmak için kullandıkları ve üyelerini yorumlar yapmasına, bilgi almasına imkan veren bülten, ver.di TV ve diğer sosyal medya araçlarını tanıttı. Son olarak İsveç sendikası Unionen ise, işçilere ulaşmak için kullanılan dijital teknolojiler kadar içeriğin ve sosyal medya stratejisinin de önemli olduğunu vurguladı.

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