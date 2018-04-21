Maltepe Belediyesi’nde taşeron işçiler yüzde 18.2 zam aldı

Maltepe Belediyesi'nde Genel İş Sendikasında örgütlenen taşeron işçilere, 1 Mayıs öncesi yüze 18.2 zam yapıldı.

İstanbul'un Maltepe Belediyesinde çalışan ve kadroya geçiş sürecinde Genel İş Sendikasında örgütlenen taşeron işçiler 1 Mayıs öncesi yüzde 18.2 zam aldı. Zammın açıklandığı törende konuşan CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret zammından doğan farkların da ücretlere yansıtılacağını belirtti.

2018’de yapılan zam miktarını açıklamak üzere işçilerle düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başkan Yardımcıları, Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş, belediye çalışanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı katıldı.

ÇALIŞAN EVİNE MUTLU GİTSİN

1 Ocak’tan bu yana Genel-İş ile belediye yönetimini zan altında bırakmayacak ve işçilerin haklarını koruyacak şekilde görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Ali Kılıç, “Her çalışanımın akşam eve mutlu gitmesini isterim. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve asgari ücret zammından doğan farkları bordronuzda göreceksiniz. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare şirketlerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrosuna alınmasını öngören 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24’üncü maddeleri uyarınca geçişi yapılan siz değerli çalışanlarımıza da, yüzde 18.2 oranında zam yaptık. Önemli olan vaat etmek değil, vaat edileni sonuna kadar vermektir. Biz de bunu gerçekleştirme çabasını gösterdik. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Sizden de emeğinize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Zira 500 bin Maltepeli bizden hizmet bekliyor. Herkese hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

TALEPLERİMİZ KARŞILANDI

Bu yıl Maltepe’de kutlanacağı açıklanan 1 Mayıs vesilesiyle çalışanlarının bayramını da kutlayan Kılıç, daha önce büyük mitinglere örnek bir ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Maltepe’de kimsenin burnu kanamadan halaylar çekerek 1 Mayıs’ın kutlanacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan DİSK İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş da, “Sayın Başkan görüşmelerimiz esnasında sendikanın tarafına geçtiğini ifade etmiştir ve sendikamızın taleplerinin tamamını karşılamıştır. Başkanımızın o noktadaki samimiyetini gördük. Biz bir aile olacağımıza inandık ve sonunda başardık” diye konuştu. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 09:45

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