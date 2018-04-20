Bölgede sınava girecek olan gençler: Geleceğimizi hiçe saydılar!

Erken seçim kararı sonrası bölge illerinde sınava girecek olan gençler, 'İktidar için geleceğimizin hiçbir önemi yok' diyorlar.

Üniversiteye girmek isteyen 2 milyonun üstünde öğrenci, sürekli değişen sınav sistemi, değişen sınav sisteminin içeriğindeki değişiklikler nedeniyle büyük mağduriyet yaşarken şimdi de erken seçim nedeniyle 23-24 Haziran’da yapılacak olan YKS ertelendi. Sınava girecek olan milyonlarca öğrenci sınavın seçim nedeniyle bir anda ertelenmesine tepkili. Bölge illerinde sınava hazırlanan öğrenciler, “Milyonlar sınava girecek ama bu gençliği nasıl bir hiçe sayma, nasıl bir panik?” diye soruyor.

Malatya’da yaşayan ve sınava ikinci kez girecek olan Barış, seçim tarihinin belirlemesinde 2 buçuk milyon gencin geleceğinin görmezden gelindiğini söyleyerek “Nasıl bir karar verdilerse biz gençleri hesaba dahi katmamışlar. Milyonlarca öğrenci sınava girecek ancak bizi hiçe saydılar. Bu neyin paniği?” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Bizler gençlik olarak bizleri sürekli rekabete sokan, geleceğimizi düşünmeyen bu iktidara gerekli cevabı vereceğiz” Sınava hazırlanan öğrencilerden Merve ve Melisa da sınavın ertelenmesinin kendilerini daha fazla strese sokacağını söylüyor. Bir yıl boyunca bu sınava hazırlandıklarını ve kendilerini 24 Haziran tarihine şartlandırdıklarını belirten Melisa, “Seçimler bizim geleceğimizden daha mı önemli?” diye soruyor.

‘SINAV İPTAL OLURSA ŞAŞIRMAM!’

Adıyaman’da yaşayan ve bu sene sınava girecek olan Başak da gelecek kaygısının gün geçtikçe daha da arttığını söylüyor: “Ülkeyi yönetenlerin kendi çıkarları uğruna bu kadar gencin psikolojisini bozmaya ve sınavla ilgili kararları bizlere sormadan değiştirmeye hakları yok. Biz gençleri değil, kendilerini düşünüyorlar. Ayrıca sınav bir haftalık çalışmayla başarılabilecek bir şey değil ve sınava 7 gün kalmışken ‘Ne yapacağım?’ kaygısıyla kimsenin çalışabileceğine de inanıyorum. Önümüzdeki günlerde sınav iptal olursa da pek fazla şaşırmam. Gelecek kaygısını gün geçtikçe daha çok hissettiriyorlar bizlere”

‘KARARDA SÖZ HAKKIMIZ BİLE YOK’

Antep’te bu sene sınava girecek olan Ali de kendilerini ilgilendiren bir karara bile itiraz haklarının olmamasından şikayetçi: “Zaten son bir hafta veya iki hafta kimse ders çalışmıyor ve çalışamaz da. O yüzden hiç de öyle öğrencilere iyi bir şey yapmış gibi konuşmasınlar. Sınava girecek öğrenciler her şeyin farkında ama ses çıkaramıyorlar. Hissettiğimiz şey tam olarak bu, ‘Birisi karar verir herkes uymaya mahkum!’ Ne yazık kendimizi ilgilendiren bir konuda söz sahibi değiliz”

DEĞİŞTİKÇE DEĞİŞTİ, KARMAŞA BÜYÜDÜ

Üniversiteye giriş sınavının genel çerçevesi ilk olarak 26 Eylül'de açıklandı, detayları ise 12 Ekim'de belli oldu. Yeni sınavın adı YKS olurken, sınavın haziranda tek hafta sonunda yapılacağı belirtildi. İlk oturumun adı Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi ve üçüncü oturum da Yabancı Dil Testi oldu.

İlk açıklamalara göre TYT'de Türkçe'den 40, matematikten 40 olmak üzere 80 soru çıkacaktı. AYT'de Türk dili ve edebiyatı-coğrafya-1'den 40, sosyal bilimlerden 40, matematikten 40, fen bilimlerinden 40 olmak üzere 160 soru yöneltilecekti. Lisans programı için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekecekti. 19 Ekim'de AYT'de güncelleme oldu. Coğrafya-1'in yerine sosyal bilimler-1 getirildi. Bu teste tarih de eklendi. 19 Ekim'de ise lisans programlarına geçiş için aranan 180 barajının kapsamı değiştirildi. Baraja TYT'nin yüzde 40, AYT'nin ise yüzde 60 oranında etki edeceği duyuruldu. 9 Kasım gecesi ise YKS'nin iki güne yayıldığı açıklandı. 9 Kasım'da da TYT'nin alanı da genişletilerek 20 fen ve 20 sosyal bilimler testleri eklendi. Sınav süresi 135 dakikaya çıkarıldı. 18 Nisan 2018'de de sınava iki aydan biraz fazla zaman kalmışken, erken seçim kararı açıklandı. Erken seçim için verilen tarihin sınavla aynı gün gelmesi nedeniyle seçim açıklamasından hemen sonra sınav tarihinin değiştiği açıklaması geldi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:35

www.evrensel.net