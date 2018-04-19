Sosyal medyada yazışırken ders çalışmak mümkün mü?

Sosyal medyada aynı anda birden fazla kişiyle sohbet ederken bir yandan ders çalışmak mümkün mü?

Çocuklarına 5 dakikalığına da olsa cep telefonunu kapatıp kitaplara odaklanmasını talep etmek günümüz ebeveynlerinin en büyük ‘cesareti’. Zira çocuklarına ödevleri ve sınavları hatırlatarak verecekleri her tavsiye tartışma yaratacağı gibi “Suratınıza kapı çarpılmasını sağlamanın kolay yolu” listelerinde üst sıralarda yer alan seçeneklerden birini seçmiş olacaklardır.

Sosyal medyada aynı anda birden fazla kişiyle sohbet ederken bir yandan ders çalışmak mümkün mü? BBC eğitim ve aile muhabiri Sean Coughlan, sınavlar yaklaşırken uzmanlara sosyal medyanın gençlerin derslerini nasıl etkilediğini ve ailelerin neler yapabileceğini sordu.

Gençler gerçekten aynı anda çok fazla uyarana cevap verme yeteneğine sahip mi? Pavlov’un köpeği bu hıza yetişmeye çalışırken bitap düşüp ölmez miydi?

‘HEM SOSYAL MEDYA HEM DERS: BU BİR MİT’

Araştırmacı, veli, öğretmen ve İngiliz hükümetinin okullardaki davranışlar üzerine danışmanı olan Tom Bennett, gençlerin aynı anda hem sosyal medyada yazışıp hem çevrimiçi eğlence kanallarına bakıp hem de ders çalışabildiği iddiasının bir mit olduğunu söylüyor.

TELEFONU YASAKLAMAK

MIT üniversitesinin ABD’nin Boston bölgesindeki öğrencilerle yaptığı bir çalışmanın sonucunda “ergenlerin aynı anda birden fazla multimedya kaynağıyla ilgilenmesi ve derslerinin kötüleşmesi arasında bir bağlantı” bulundu.

ABD’deki akademisyenler, İngiltere’deki sınav sonuçlarına baktığında da benzer bir sonuç gördü. İngiltere’de bazı okullar cep telefonlarını yasaklıyor ve böylece öğrencilerin en azından günün bir kısmını mesajlaşma ve sosyal medyadan uzakta geçirmesini sağlıyor.

Lousiana Devlet Üniversitesi’nden Louis Philippe Beland ve Texas Üniversitesi’nden Richard Murphy “Bu yasak yalnızca öğrencilerin başarısını artırmakla kalmıyor, en çok da en başarısız öğrencilerin başarılarının artmasını sağlıyor” diyor.

Daha önce Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da insanların birden fazla çevrimiçi kaynak tarafından bildirim bombardımanına tutulmasının onların tepki hızlarını artırmadığını, aksine daha az üretken ve hafıza testlerinde daha düşük performanslı kıldığı sonucuna varmıştı.

‘TELEFONU KAPAT’ DEMEK YETMEZ

Londra'daki UCL Eğitim Enstitüsü’nün kıdemli eğitmenlerinden Dr. Sandra Leaton Gray, velilerin bir anda çocuklarının hayatına burnunu sokup “telefonunu kapat” demesinin bir hata olacağını düşünüyor:

“Bunu söylemenin zekice yolu ‘İnternette işler nasıl gidiyor?’ gibi sorular sormaktır, onlara dikkatlerinin dağılıp dağılmadığını sormaktır.” Gray, gençleri internette zaman öldürmenin tehlikeleriyle yüzleştirmek yerine güzel sözlerle razı etmek gerektiğini söylüyor. Gray da sürekli sosyal medyanın başında olmanın sınav dönemlerinde rahatlama sağlamak yerine stres yarattığını düşünüyor. Bunu “fast-food mantığına” benzetiyor: Başlangıçta anında gelen bir ödül, uzun vadede ise “tatminsizlik” ve diğer ergenlerin “grupçuluğuna” dahil olma zorunluluğu hissinin getirdiği baskı. Dr. Gray’e göre online kültür ergenler için aynı anda hem kötü hem müthiş olabilir. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 17:22

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