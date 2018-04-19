Yedi akademisyenin duruşmaları ertelendi 

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haklarında dava açılan 7 akademisyenin duruşması görüldü.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 36., 34. ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinde devam etti.

36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Öğr. Gör. Dr. Emin Alper ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Eksen; 34. ACM’de Galatasaray Üniversitesi’nden (GSÜ) Arş. Gör. Ozan Çağlayan ikinci duruşmalarına çıktı. 14. ACM’de ise Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Burcu Kaya, Doç. Dr. Z.Y. ve Prof. Dr. Kuban Altınel'in ilk duruşmaları görüldü.

‘ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM’

Bianet’in haberine göre duruşmalarda Eksen ve Alper savunmalarını sundu. Şahin iddianame kendisine tebliğ edilmediği için savunmasının hazır olmadığını söyledi. Avukatlara tevsi-i tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) yönünde taleplerini bildirmek üzere ek süre verilerek duruşmaların 2 Ekim'de devam etmesine karar verildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de Boğaziçi Üniversitesi’nden, Doç Dr. Z. Y. , doktora öğrencisi Burcu Kaya ve Prof. Dr. Kuban Altınel ilk duruşmalarına çıktı. Savunmasını gerçekleştiren Z.Y. imzaladığı metnin herhangi bir terör örgütüne destek verdiğini düşünmediğini belirtti. Mahkeme başkanının terör saldırıları olurken neden bildiri imzalamadığını sorması üzerine “insanların mağduriyetine karşı bir bildiriyle karşılaşsaydım daha önce ona da imza atardım. Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşıyım” diye cevap verdi. Burcu Kaya savunmasını iddianamenin kendisine tebligatından sonra yapacağını söylerken; İsmail Kuban Altınel akademik çalışmalarından savunma hazırlamaya vakti olmadığını belirtti. İki akademisyenin avukatı derhal beraat ve birleştirme taleplerinde bulundu. Bir sonraki duruşmalar 28 Haziran’da görülecek.

KORAY ÇALIŞKAN’A HAPİS CEZASI

Akademisyen-yazar Koray Çalışkan, sosyal medya hesabı üzerinden 'FETÖ propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Koray Çalışkan hakkında 'FETÖ/PDY propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Başsavcılıkça Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Çalışkan hakkında kararını verdi. Çalışkan, atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çalışkan, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri'ne yönelik gerçekleştirilen ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 16:42

www.evrensel.net