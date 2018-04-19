Kız öğrenciler ayrımcılıkla karşı karşıya ve GOL

Rekabet ve dostluk içinde dayanışmayı geliştiren 'Kızlararası Futbol Turnuvası'na dair...

Gaziantep Seçkin Fen Lisesi Öğrencileri

Geçen haftalarda Gaziantep Seçkin Fen Lisesi’nde her yıl düzenlenen futbol turnuvası gerçekleşti. Tamamen erkeklerin tekelinde olan futbol maçlarında oynamak isteyen kız öğrenciler hem öğretmenler hem erkek öğrenciler tarafından geri çevrildi. Hakaretlerin havada uçuşup güç gösterisine dönüşen maçlar sona erdi fakat kız öğrencilerin mücadelesi devam etti ve bir ilk gerçekleşti: Rekabet ve dostluk içinde dayanışmayı geliştiren “Kızlararası Futbol Turnuvası”.

Söze başlayan Deniz, küçüklükten beri futbola ilgi duyup oynadığını ama büyüdükçe bu durumun toplumca hoş karşılanmadığını, ona futbol oynayacak güçte olmadığının söylendiğinden bahsetti. İlk turnuvada, oynamasına karşı çıkanlar dahil tüm okul, Deniz’in ne kadar iyi futbol oynadığına şahit oldu. İlk kez futbol oynadığını belirten Ayça, "Kendimi hiç hissetmediğim kadar havalı hissettim çünkü yapamazlar dedikleri şeyi yapıyorduk." dedi ve okulumuzdan sadece erkeklerin futbol oynayabileceği algısını kaldırmamızdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Futbola ilgisinin küçüklüğünde Fenerbahçe maçlarını izlerken başladığını söyleyen Mevsim “Bu spor küçüklüğümden beri sadece erkeklerin becerebildiği bir şey diye aşılandı bana, sonra ben de ‘bir erkeğin yapabildiğini ben neden yapamayayım? Eksiğim ne?’ diyerek oynamaya, en azından oynamaya çalışmaya karar verdim. Fark ettim ki çabalayınca onlardan bir farkımız kalmıyor, bu sadece toplumun aşmamız gereken bir algısı. Yaptığınız şey çevreniz tarafından ne kadar yadsınsa da bu şey sizi hiçbir şeyin hissettirmediği kadar iyi hissettiriyorsa yapmaktan asla vazgeçmeyin. Biz kadınlar futbol oynayamasaydık dünyada bu kadar sayıda kadın futbol ligi olmazdı.” dedi.

FUTBOLA YANSIYAN AYRIMCILIK

Futboldaki ayrımcılığın yaşamdaki ayrımcılığın yansıması olduğuna dikkat çeken Helin, “Gerek tribünlerindeki cinsel şiddet söylemleri ve cinsiyetçi tezahüratlarla gerekse kadınların futbol oynayamayacağına, ‘topa kız gibi vurma’ gibi kalıp sözlerle hegemonik erkeklik ile şiddetin yeniden üretildiğini görmemiz mümkün. Yaşamımızın her alanda olan ayrımcılığın bir yansımasını bizler de geçtiğimiz günlerde okulumuzda düzenlenen futbol turnuvasında yaşananlarla gördük. Bu eşitsizliğe karşı birleştik ve sonucunda futbol turnuvasını gerçekleştirdik, bizler bu tabuyu yıktık.” dedi ve ilerleyen zamanlarda da bu tarz etkinliklerin devamının gelmesinin önemini dile getirdi.

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