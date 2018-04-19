'Kadın evde değil her yerde olmalı'

Bursa'da 'Çocuk istismarına 'dur' de' kampanyasına destek olan öğrenciler, bu kampanyaların önemini ifade ettiler.

Funda Eylem SANCARBARLAZ

Uludağ Üniversitesi

Bursa’da “Çocuk istismarına ‘dur’ de” kampanyası için yakında Görükle’de imza standı açılması planlanıyor. İmza kampanyasına destek olan öğrenciler, böyle kampanyaların önemini ifade ettiler.

Bir öğrenci çevresinden duyduğu bir olayı anlatarak isyanını dile getirdi. Evinin 2 sokak yukarısında engelli bir çocuğu öz amcasının taciz ettiğini söyleyen öğrenci “Merak ediyorum, engelli bir çocuk için ne diyecekler? Gece sokağa mı çıktı? Tahrik mi etti?” dedi ve tasarı için de “12’ye kadar istismar sayılan taciz nasıl oluyor da 13 yaşında geçerli olmuyor, çocuk 1 yılda büyür mü?” sözlerini öfkeyle dile getirdi. Bilgisayar Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Naime, “Mezun olunca ‘atanamayanlar kafilesi’ne atanacağım” diyerek geleceğini özetledi. Tacizin, tecavüzün, istismarın ve erkeklerin hegemonik davranışlarının sebebinin iktidar olduğunu düşünen Naime, “Erkek iktidarı kadını göremiyor ve onu bastırmaya çalışıyor. Biz genç kadınlar olarak bu gidişatı değiştirebiliriz, kadının evde değil her alanda olması gerektiğini söylemeliyiz” diye vurguladı. Bir diğer öğrenci ise istismarın toplumun kanayan bir yarası olduğunu ve gündemi dağıtmak için de kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

'BU ERİL YAPIYI YIKACAK OLAN BİZLERİZ'

Ailede ve okulda cinsel eğitimin yetersizliğinden yakınan bir öğrenci, “Ped yere düşürdüğümüzde yüzümüz kızarırdı. Öyle ki, pedler marketlerde en arka reyonlarda saklanıyor” dedi. Naime ise söze girerek iktidarın derdinin OHAL ve KHK’ler ile koltuğunu sağlamlaştırmak olduğunu düşündüğünü ama hiçbir dönemde hiçbir baskının muhalif sesi susturamadığını ekledi.

İktisat Bölümünde okuyan Sena, çocuğun çocuk olup olmadığına karar verenlerin tacizi ve tecavüzü önlemek yerine, istismar sayılabilmesi için 12 yaş sınırı getirerek tacizi ve tecavüzü meşrulaştırdıklarını söyledi. Tasarıdaki düzenlemelerden yayın yasağının, kamuoyu oluşmasını engellemek için bir yol olduğunu düşünen Sena, bu sebeple Görükle’de başlayacak imza kampanyasına destek olacağını dile getirdi. “Bu imza kampanyasını yarın 1 Mayıs’ta alanlarda da taleplerimizle devam ettireceğiz” diyen Sena, İktisat öğrencisi olarak kendisini doğal işsiz olarak gördüğünü de belirtti. 1 Mayıs’a “parasız, bilimsel eğitim”, “tacize ve tecavüze, çocuk istismarına son” talepleriyle katılacağının altını çizdi.

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