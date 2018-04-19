CMS işçileri: 1 Mayıs mesai günü olmasın

İzmir'deki CMS fabrikası işçileri, '1 Mayıs’ın mesai günü değil, işçilerin taleplerini dile getirip mücadele ettiği, bir gün olmasını istiyoruz' dedi.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a sayılı günler kala birçok fabrikada, 1 Mayıs günü mesai yapılması için şimdiden imza toplanmaya başlandı. Bunlardan biri de Türk Metal’in örgütlü olduğu İzmir Pınarbaşı’daki CMS fabrikası. 1 Mayıs’ın tatil ilan edildiğinden beri mesai ile özdeşleştiğini belirten CMS işçileri, “1 Mayıs’ın mesai günü değil, işçilerin taleplerini dile getirip mücadele ettiği, güçlü bir şekilde sesini duyurduğu bir gün olmasını istiyoruz” dedi.

1 Mayıs günü kendilerinin de alanda olmak istediğini vurgulayan işçilerden bazıları, “Maalesef hayatın gerçekleri öyle olmuyor” diyor. Bazı işçiler ise “Keşke revizyona denk gelse de biz de tatil olarak değerlendirebilsek” diyor.

Yaşam şartlarının zorlaştığını dile getiren işçiler, “Elektrik, su, yiyecek ve içecek gibi yaşamsal gereklilikler, doları da euroyu da solladı. Patronlara sürekli teşvik primleri verilirken bizlerden ise sürekli vergi kesiliyor. Ne yazık ki mesaisiz de olmuyor. Maaşların vergi dilimiyle kesintiye uğraması yetmez gibi elektrik, su, yiyecek ve içecek gibi her şeyden vergi alınarak fatura bize yıkılıyor” diye konuştu.

“1 Mayıs’ta tüm işçi arkadaşlarımızla kol kola mücadele etmek, taleplerimizi duyurmak isteriz” diyen CMS işçileri şunları söylüyor: “Bu yüzden sendikalara, özel sektörde, büyük fabrikalarda çalışan bizim gibi işçi arkadaşları da alanlara taşıması için üstlerine düşenleri yapması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. 1 Mayıs mesai günü değil işçilerin taleplerini dile getirip mücadele ettiği, güçlü bir şekilde sesini duyurduğu bir gün olması gerekir. Türk-İş’e bağlı sendikalar Hatay’da 1 Mayıs hazırlığı içinde. Her ne kadar bazı illerde de katılım gösterse bile, sendikalar böyle bir günde kavgayı bırakıp birlikte hareket edebilmeli. Patronlar kendi aralarında böylesine ortak ve birlikte hareket edebiliyorlarsa bizler de artık birlik olmayı, böyle bir günde göstermeliyiz diye düşünüyoruz” (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 22:26

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