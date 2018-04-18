Güvencesizliğe, yoksulluğa, özelleştirmelere ve OHAL’e karşı 1 Mayıs'a

Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde Türk İş'e bağlı sendikaların İzmir şube başkanları hangi taleplerle alanlarda yer alacaklarını açıkladılar.

Metehan UD

İzmir

İzmir’de 1 Mayıs’a ilişkin konuştuğumuz Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanları, taşeron işçilere gerçek kadro, örgütlenme hakkının tanınması, ücret zammı, insanca yaşam, özelleştirmelerin durdurulması ve OHAL’in kaldırılması talepleriyle Gündoğdu Meydanı’nda olacaklarını dile getirdiler.

Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı, “KHK ile kadroya aktarılan işçilere kölelik düzeni veriyorlar, açıkladıkları toplusözleşme bu yönde. Biz herkese koşulsuz, şartsız, kadro istiyoruz. Kadro isterken toplusözleşme hakkı da istiyoruz. İzmir’de çok sayıda arkadaşımız bu süreçte işsiz kaldı. Bu 1 Mayıs bizler için var olma mücadelesinin bir adımı olacak” dedi.

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‘TEK ADAMA HAYIR’

2019’da genel seçimleri de hatırlatan Şanlı şunları söyledi: “Biz tek adam rejimine hayır demeye devam edeceğiz. Bu seçimde de bu tavrımızı sürdüreceğiz. OHAL’in kaldırılması da en öncelikli taleplerimizden biri. Öte yandan İzmir Büyükşehir’de toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ediyor. Alanda insanca yaşama yetecek bir ücret talebini de dile getireceğiz. 1 Mayıs’a bütün işçileri, aileleri birlikte bekliyoruz.”

‘TİS GASBINA KARŞI ALANDA OLACAĞIZ’

Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban da gündemlerinde gasbedilen toplu iş sözleşmesi bulunduğunu belirterek “696 sayılı KHK’ye dayanılarak çıkarılan TİS tümüyle işçilerin aleyhine. Sözleşme sendikalı olsun, olmasın tüm işçilere uygulanacak. Bu da sendikayı aradan çıkarma anlamına geliyor ve idari maddelerde toplu sözleşmenin ortadan kaldırılmış olacak. İşçinin disiplin kuruluna giremeyeceğiz, kurumlarda temsiliyet kalmayacak, söz hakkı kaldırılmış olacak. Dolayısıyla işçiler yeniden örgütsüzlüğe itildiği bir durum. Aynı zamanda iş güvencesi de yok edilmiş olacak. Bu TİS gasbına karşı tüm işçileri emekçileri ortak bir mücadele için 1 Mayıs’a çağırıyoruz” dedi.

‘DÜŞÜK ÜCRET VE TAŞERONA KARŞI’

Tes-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin İnal da ülke yönetimi ile ilgili siyasi sıkıntıların çalışma hayatına da yansıdığını dile getirerek, şunları söyledi: “Şu anda seçimden dolayı rafa kaldırılan kıdem tazminatı fonu tekrar önümüze çıkarılacaktır. Güvencemizin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Yine kiralık işçilikle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun da kaldırılmasını talep ediyoruz. İşçilerden kesilen ve işsizlik fonuna aktarılan paralar başka yerlere aktarılıyor. Bu paranın işsizlik maaşının arttırılmasında kullanılmasını istiyoruz. Özelleştirilen yerlerde maaşlar çok düşük. Örgütlenme ile sıkıntılarımız var. Bu sorunlarımızı 1 Mayıs’ta dile getireceğiz. Yine iş kolumuzda KİT olmasından kaynaklı kadroya alınmayan taşeron işçiler var. Bu kanayan bir yara olarak kalmaya devam ediyor. TEİAŞ’larda 300’ün üzerinde kadro verilmeyen işçi var ve asıl işi yapıyorlar. Hükümet asıl işi yapanlara kadro verilecek sözünü tutmadı. Bu da 1 Mayıs’taki taleplerden birisi olacaktır.”

‘ASIL İŞİ YAPANLAR KADROYA ALINMADI’

Yol-İş İzmir Şube Başkanı Çoşkun İz de KHK ile getirilen kadro düzenlemesinin haksızlık ve mağduriyet yarattığını vurgulayarak “Asıl işi yapan işçilerimiz kadroya geçirilmedi. Ege’deki iki bölge müdürlüğünde tahminen 700 arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız ihalelerinin anahtar teslim olmasından kaynaklı geçişi kabul edilmedi. Bu mağduriyetin çözülmesini istiyoruz ve kar mücadelesinde, yol yamada, menfezde, her işi yapan arkadaşlarımızın yeni bir düzenleme kadroya geçirilmelidir. Taşeron çalışmaktan kaynaklı sürekli sorunlarla karşılaşıyorlar, maaşlar geç yatıyor” diye konuştu.

‘İNSANCA YAŞAMA YETECEK ÜCRET İÇİN’

İş kollarındaki en büyük sorunun örgütlenme önündeki engeller olduğunu belirten TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy da “Örgütlenmelerin yaşandığı yerlerde işten çıkarmaların, baskılar, mobbinglerin en çok olduğu iş kollarından biriyiz. Bu ana gündemimiz. Kadın işçilerin de kreş sorunu, doğum iznini kullanamama ve vardiyalı çalışmadan kaynaklı yaşadığı bir problem var. Öte yandan hayat işçiler için her geçen daha da zorlaşıyor. Dolar ve avronun yükselmesinden dolayı gizli devalüasyon var, verilen ücret artışları kısa sürede eriyor. İşçilerin alım gücü sürekli düşüyor. İnsanca yaşama yetecek ücret da talebimiz arasında” dedi. OHAL’in kaldırılması, özelleştirilmelerin durması, KHK ile ihraçların işlerine gerine dönmesi ve barışın sağlanması taleplerinin de dile getirileceğini dile getiren Aksoy İzmirlileri 1 Mayıs alanına gelerek taleplerini dile getirmeye çağırdı.

‘İŞ GARANTİSİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ’

Deriteks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz da “İzmir’de her yıl olduğu gibi taleplerimizi ortak haykıracağız. 1 Mayıs’ta alanlarda başlıca taleplerimiz, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, iş garantisi, ücret zammı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal haklar, sahte sigorta kaydı olmaması, kayıt dışı çalışmanın yasaklanması, insanca çalışma ortamının sağlanması olacak. Savaşlara karşı yaşasın halkların kardeşliği de diyeceğiz” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 10:49

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