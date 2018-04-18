Engin Elibol ve Berkay Kaya, Ankara'dan öğrencilerin 1 Mayıs tartışmalarını yansıtt: Biz yakarsak söndüremezler

Engin ELİBOL

Berkay KAYA

Ankara

Bir meslek lisesi öğrencisi arkadaşımız “1 Mayıs normalde birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmasına rağmen haksızlıkların giderilmediği ve dayanışmanın olmadığı bir gün” dedi ve düşüncesine sebep olarak devlette görevli işçiler için tatilken özel sektördeki işçiler için olmamasını gösterdi. Bir diğer sıkıntının ise işçilerin dayanışması yerine siyasi partilerin gösteri yaptıkları bir eyleme dönüşmesi olduğunu ifade ederek daha önce hiç 1 Mayıs’a katılmadığını söyledi. Sincan Yedi İklim Dershanesinden bir genç ise “1 Mayıs’ın işçilerin, emekçilerin, memleketin en önemli kesiminin bayramı olduğunu biliyorum. Kendim bir işçi olmadığım için hiç katılmadım ama sonuna kadar destekliyorum” dedi.

‘İSTEKLERİN BİR AĞIZDAN SESLENDİRİLMESİ GÜZEL’

Pınarbaşı Mahallesi’nden bir arkadaşımız ise 1 Mayıs’ın ülkemizde yeteri kadar değer görmediğini belirtti. Daha önce katıldığı 1 Mayıs’ta insanların sohbet etmeye gelmiş gibi olduklarını gördüğünden ötürü bir daha katılmadığını ama coşkulu günlerin geleceğine inandığını ifade etti. Mareşal Çakmak Mahallesi’nden bir arkadaşımız ise “1 Mayıs deyince aklıma yürüyüşler geliyor. İnsanların isteklerini bir ağızdan seslendirmesi güzel bir şey” dedi.

Mezun bir öğrenci ise “Daha önce katılma fırsatım olmadı ama katılmak isterim, neden olmasın” dedi. Bir kadın öğrenci de 1 Mayıs’ın pikniği, eğlenmeyi ve tatili ifade ettiğini söyleyerek, “Hiç katılmadım ama belki bir gün katılabilirim” dedi. Hem öğrenci hem çalışan bir kadın ise “Ülkemizde hayat şartları iyileşsin gelsin diye çaba gösteren işçi ve emekçileri hatırladığımız bir gündür” dedi ve ekledi: “Hiç katılmadım ama katılmak isterim tabii ki.”

İşçi, emekçilerin insanca çalışma taleplerinin duyurulması, sesimizin daha güçlü çıkması ve hem kendi taleplerimizi alanlara taşımak hem de bizim de dahil olduğumuz tüm toplumun kurtuluşunu elinde bulunduran işçi sınıfının yanında bulunmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olmalıyız. Bütün Sincan gençliği kendi talepleri etrafında birleşip sesini bir vücut halinde gür bir sesle duyurmaya başladığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 20:55

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