1 Mayıs’a gideceğiz çünkü, hakkımız!

Mersin'den lise öğrencisi yazdı: 'Neden 1 Mayıs’a gitmeliyiz' sorusunun tek cevabı hakkımız olduğudur

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesinden bir öğrenci

“Neden 1 Mayıs’a gitmeliyiz?” sorusunu kendimize soracağımıza, bize bu soruyu sorduranların karşısında biz sorularımızın cevaplarını istemeliyiz. Bizim sorularımız cevaptan çok emeklerimizin karşılığını bekliyor. Kapitalizmin sömürdüğü toplumun bir parçası olarak bizler; her daim ezilmiş, sesi kısılmış, acı çekmiş işçilerin çocuklarıyız. “Neden 1 Mayıs’a gitmeliyiz” sorusunun tek cevabı hakkımız olduğudur. Her ne kadar zamanında bu hakkımız da diğerleri gibi elimizden alınmaya çalışılıyor olsa da bu yıl da bugünün emekçilerinin yanında yarınların işçileri olan bizler alanlarda mücadelemize devam edeceğiz.

Üç tarafı deniz, dört tarafı acı dolu bu ülkede bizlerin en büyük umudu artık sömürünün olmadığı bir gelecek hayalidir. Eşit, laik, özgür toplum taleplerimiz bugüne kadar göz ardı edildi ya da sesimiz kesildi. Biz yine güzel yarınlarımız için haksızlıklarla savaşacağız. Memlekette karton toplayan sokak çocuğundan pazarda sattıklarıyla geçinen amcalara, çocuğu için kendini feda eden annelerden elleri nasır tutmuş işçilere, mesleği sebebiyle gözaltına alınan gazetecilerden emekçi kadınlara ve geçim sıkıntısı yüzünden kendini yakan ağabeyimize kadar tüm emekçi kardeşlerimizin yanındayım.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 21:01

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