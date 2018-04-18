1 Mayıs çağrısı: Sorunlar ortak, çözüm birlikte

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK’e bağlı sendika şubeleri ile TMMOB’ye bağlı Makine Mühendisleri Odası, 1 Mayıs’ı Avcılar, Esenyurt ve Bakırköy’de ortak düzenleyecekleri yerel kutlamalarla karşılayacak. “Birlikte daha güçlüyüz” diyerek bir araya gelen kurumlar işçi ve emekçilere, 1 Mayıs öncesi ortak sorunlara karşı talepleri hep birlikte, daha güçlü dile getirme çağrısı yapıyor.

Görüştüğümüz sendika temsilcileri, yerelde 1 Mayıs vesilesiyle kurdukları bu birlikteliği daha da güçlendirerek sürdürmek istediklerini belirtiyor.

ÖRNEK OLSUN İSTİYORUZ

Emeğin sorunlarının ortak olduğunu, çözümün de ortak olabileceğine inandıklarını belirten DERİTEKS Avrupa Yakası Sorumlusu Veysel Arslan, şunları söyledi: “Zaten çok parçalı bir emek ve demokrasi mücadelesi var. Bundan en çok işçi ve emekçiler muzdarip. Bu sömürünün, yaşanan sıkıntıların çözülememesi, ertelenmesi ya da yetersiz müdahalelerin temelini biraz da bu dağınıklık oluşturuyor. Biz bu dağınıklığı çözmek adına konfederasyon farkı gözetmeksizin bir araya gelerek emek ve demokrasi mücadelesi yürüten diğer güçlere örnek oluşturmayı hedefliyoruz. Birlikte güçlüyüz algısını söylemin ötesine taşıyarak, fiziki olarak da yan yana gelinebileceğini gösterdik. Bunun daha da genişletilmesini hedefliyoruz. Bu tarzda mücadelede daha hızlı yol kat edeceğimize inanıyoruz.”

1 MAYIS’TAN SONRAYA TAŞINMALI

Bu yıl 1 Mayısı işsizliğin, yoksulluğun arttığı, iş cinayetlerinin tırmandığı, sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı koşullarda karşıladıklarını belirten Liman-İş Ambarlı Temsilcisi Sinan Ceviz, sendikaların saldırılara karşı konfederasyon ayrımı gözetmeksizin yan yana durmasının, işçi ve emekçilerin örgütlenmesi ve haklarına sahip çıkması açısından önemine dikkat çekti. Ceviz, şöyle devam etti: “Mesele sadece 1 Mayıs döneminde belli noktalarda toplanmak değil, mümkünse fabrika fabrika örgütlenerek, bu birlikteliğin 1 Mayıs sonrasında da genişleyip güçlenerek sürdürülmesi... Bunun için 2018 1 Mayısından sonra yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirip, ortaya çıkan imkanlarla bu birlikteliği sürdürmenin zeminini yaratmaya çalışacağız.”

FABRİKALARDAN ALANLARA

Emek ve demokrasi güçleri olarak daha önce de çeşitli taleplerle bir araya geldiklerini hatırlatan DİSK Gıda-İş Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Kızılyer, bu yöndeki çabalarının süreceğini dile getirdi. Kızılyer, “Silivri’den Haramidere’ye, Haramidere’den Küçükçekmece’ye uzanan bu bölgede yüz binlerce işçi çalışmakta. Değişik konfederasyonlara üye sendikaların örgütlenme çalışmaları da var bu alanlarda. Olabildiğince çok işçinin talepleriyle Mayıs alanına taşınması için uğraş vereceğiz. Bunun için de öncelikle yerelde, fabrika çevrelerinde, işçilerin yaşam alanlarına en yakın noktalarda etkinlikler yaparak, bu zamana kadar 1 Mayıs’a önyargılı olan kesimleri de katmayı hedefliyoruz” dedi.

SESİMİZİ BİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ

Belediye işçilerinin taşeron çalışmaya karşı alanlarda olacağını söyleyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Savaş Doğan, “taşerona kadro” söylemiyle başlatılan sürecin yine belediye işçilerine darbe vurduğunu belirtti. Avcılar Belediyesi’nde verdikleri mücadele ile kapsam dışı bırakılan 200 kadar taşeron işçinin işe geri dönmesini sağladıklarını söyleyen Doğan, “Taşeron işçiler olarak sesimizi daha da yükseltmek için birlikte, kol kola, omuz omuza olmalıyız. Haklarımızın birlik olmaktan geçtiği inancını taşıyarak 1 Mayıs’ta alanlarda olacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

OHAL’E KARŞI 1 MAYIS’A!

OHAL’in işverenlerin yararına olduğunu, sendikalar ve emekçiler üzerindeki baskıların artığını belirten Tüm Bel-Sen Avcılar İşyeri Temsilcisi Ali Erdoğan, “Baskılara karşı bu 1 Mayıs’ta alanlara çok güçlü çıkmamız lazım. Bizim şu an yereldeki çabalarımız buna hizmet edecek. Alanlara daha fazla insan taşıyacağız” dedi. OHAL’in kalkması için işçilerin ve emekçilerin ortak ve kitlesel karşı duruşunun önemine işaret eden Erdoğan, “1 Mayıs’ın kitlesel olması ve mücadelenin daha da boyutlanması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

BARIŞ TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ

“Hem ülkemizde, hem Ortadoğu’da savaş çığırtkanlığı aldı başını gidiyor. Biz barış tesis edilmeden emeğin hakkını alabileceğini düşünmüyoruz. Bu nedenle 1 Mayıs’a giderken barış talebimizi yineliyoruz” diyen Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu da OHAL’in kaldırılması talebinin önemini vurguladı: “Yönetenlerin de açıkladığı gibi OHAL patronların rahatı için uzatılıyor, grevler yasaklanıyor, işçi hakkını alamıyor. KHK’lerle işinden edilmiş arkadaşlarımız halen adil bir biçimde sorgulanıp yargılanacakları bir alan bulamadılar. Dolayısıyla OHAL’in kaldırılması 1 Mayıs’a giderken birincil taleplerimizden.”

AVCILAR, ESENYURT VE BAKIRKÖY’E ÇAĞRI

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Avrupa Yakası Temsilciliği, Belediye-İş 2 No’lu Şube; DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, Emekli-Sen, Dev Yapı-İş; Hak-İş’e bağlı Liman-İş Ambarlı Temsilciliği; KESK’e bağlı Eğitim Sen 7 No’lu Şube, Tüm Bel-Sen ve TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası Beylikdüzü Temsilciliği 1 Mayıs’a yönelik çalışmalarını ortaklaştırdı. 27 Nisan’da saat 18.00’de Avcılar’da, 29 Nisan saat 15.00’te Esenyurt Meydanında yerel 1 Mayıs kutlamaları düzenlenecek. Henüz yeri ve saati belli olmamakla birlikte Bakırköy’de de yerel kutlama yapılacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 11:58

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