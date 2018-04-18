Erdoğan 'Türkiye'de artık seçimler istikrar zeminine oturacak' demişti

Erken seçim kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim için 'geri kalmışlığın alametidir' ifadesini kullanmıştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından erken seçim kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önceki konuşmalarında erken seçim aleyhine ifadeler kullanmıştı.

İşte Tayyip Erdoğan'ın erken seçime dair sözleri:

28 Ekim 2017:

"Seçimlerin vaktinde yapılması prensibini istikrar ve güven ortamını muhafes etmenin bir gereği olarak hep savunduk ve uyguladık. Sene Kasım 2002 o günden bugüne Türkiye'de artık seçimler bir istikrar zeminine oturacak dedik ve yerel genel bütün seçimleri zamanında yapacağız dedik. Yaptık mı? yaptık, hepsini zamanında yaptık. Benim vatandaşım bilecek gibi."

2010:

"Bırakın seçim yapmayı, seçim kelimesini telaffuz etmeniz dahi bu ülkenin ekonomisi üzerindeki etkilerini, bunlar düşünmüyorlar. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ‘erken seçim' diye bir mantık yoktur. Bu, geri kalmışlığın alametidir."

Ekim 2017:

“Demokrasilerde zaman bellidir. Zamanı gelince seçim yapılır. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa -ki bu biliyorsunuz 7 Haziran’da olmuştur; koalisyon görüşmeleri, vesaireler filan, hiçbir neticede alınmayınca- orada ne yaptık, dedik ki, eyvallah erken seçim."

2001 seçimlerinin ardından:

“Neyin erken seçimini istiyorsun ya? Daktilolar başbakanlığın önünde fırlatılmıyor ki böyle bir durum yok. O bunların geçmişinde vardı. Herkes aç susuz öyle bir noktaya gelmişti." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:10

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