YÖK, YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı

Erken seçim tarihi 24 Haziran olarak açıklandı, ardından da 23-24 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz’a ertelendi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Üniversiteye girmek isteyen 2 milyonun üstünde öğrenci, sürekli değişen sınav sistemi, değişen sınav sisteminin içeriğindeki değişiklikler ve erken seçim ile ertelenen sınav tarihiyle büyük bir mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Üniversiteye giriş sınavının genel çerçevesi ilk olarak 26 Eylül’de açıklandı, detayları ise 12 Ekim’de belli oldu. Yeni sınavın adı YKS olurken, sınavın haziranda tek hafta sonunda yapılacağı belirtildi. İlk oturumun adı Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi ve üçüncü oturum da Yabancı Dil Testi oldu.

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İlk açıklamalara göre TYT’de Türkçe’den 40, matematikten 40 olmak üzere 80 soru çıkacaktı. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-coğrafya-1’den 40, sosyal bilimlerden 40, matematikten 40, fen bilimlerinden 40 olmak üzere 160 soru yöneltilecekti. Lisans programı için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekecekti. 19 Ekim’de AYT’de güncelleme oldu. Coğrafya-1’in yerine sosyal bilimler-1 getirildi. Bu teste tarih de eklendi. 19 Ekim’de ise lisans programlarına geçiş için aranan 180 barajının kapsamı değiştirildi. Baraja TYT’nin yüzde 40, AYT’nin ise yüzde 60 oranında etki edeceği duyuruldu. 9 Kasım gecesi ise YKS’nin iki güne yayıldığı açıklandı. 9 Kasım’da da TYT’nin alanı da genişletilerek 20 fen ve 20 sosyal bilimler testleri eklendi. Sınav süresi 135 dakikaya çıkarıldı. 18 Nisan 2018’de de sınava iki aydan biraz fazla zaman kalmışken, erken seçim kararı açıklandı. Erken seçim için verilen tarihin sınavla aynı gün gelmesi nedeniyle seçim açıklamasından hemen sonra sınav tarihinin değiştiği açıklaması geldi.

‘İKTİDAR, MUTSUZ GENÇLER ÜLKESİ YARATTI’

Evrensel'e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Türkiye’deki çocukların ve gençlerin geleceğini hiçbir şekilde önemsemeyen bir iktidar karşımızda. Bu son yaşananlarla birlikte bu da net bir şekilde ortaya konuldu.” dedi. “Zaten bu sene sınav sistemleri üzerine çocukların, gençlerin kaygılarını, endişelerini Türkiye tarihi boyunca olmadığı kadar artırmış durumdalar.” diyen Aydoğan şu ifadeleri kullandı:

“Önce sınavın kendisi değişti, sonra iki kez içeriği değişti. Şimdi de seçim aşamasıyla birlikte tarihi değişiyor. Hiçbir yerde gençlerin hayatını bu kadar değersiz hale getiren bir örnek daha yoktur. OECD raporlarında da ve yapılan çok sayıda araştırmada da net bir şekilde görülüyor ki Türkiye’de gençler, bu ülkelerde yaşayan gençler arasındaki en kaygılı ve geleceğe dair güveni en az olanlar. Bu iktidar, mutsuz gençler ve çocuklar ülkesi yarattı. Seçim nedeniyle yapılan erteleme de bunu fazlasıyla kanıtlamış durumda. Çocuklar için bu kadar önemli olan, bütün hayatını değiştirecek bir sınav tarihini bile göz önünde bulundurmayarak bir seçim tarihi belirlediler. Sadece kendi kişisel iktidarını, sadece kendi kişisel amaçlarını göz önünde bulunduruyorlar”

AYSEL EYİ: DÜŞÜNCESİZCE ALINMIŞ BİR KARAR

Erken seçim nedeniyle YKS’nin tarihinin de ertelenmesine ÖVDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Eyi tepki gösterdi.

Evrensel'e konuşan Eyi, “Yönetemez hale gelen AKP, erken seçim alma kararı aldı ve bu tabii acele ile verilen karardı. Verilen bu karar da hangi tarihe çakışacağını elbette çok da düşünmediler. Gençler için dönüm noktası olan çok önemli bir tarih var. Üniversite sınavına denk gelince, tarihi ötelemek yerine YÖK ile konuşmayı tercih ettiler. Binlerce öğrenci için o güne odaklanmış durumda ancak son yaşananlarla öğrenciler gittikçe bunalım yaşayacaklar. Kaldı ki bir hafta da bitmeyebilir seçim, ikinci aşama da olabilir. Bunu düşünmeden böyle bir karar alındı. Eğer seçim ikinci oturuma kalırsa öğrencilere diyecekler ki iki hafta sonra sınavınız olacak.” dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sınav takviminin ertelenmesini şans olarak görmesini ve öğrencilerin bir hafta daha kazandığını söylemesi ile ilgili de Eyi, “Ben öğrenciler için şans olduğunu düşünmüyorum. Artık 1 hafta öncesinden çalışmaları bırakıyorlar, beyin olarak dinlenmeleri gerek. 1 hafta sonra diye diye bu öğrencileri daha da bunaltacaktır. Kaldı ki bu tarih yine de değişebilir. Kesinlikle düşüncesizce verilmiş bir tarih” şeklinde konuştu.

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EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ: GENÇLİĞİ DÜŞÜNMEDİKLERİNİ TEKRAR GÖSTERDİLER

Öte yandan Yunus Alpergün'e konuşan Ege Üniversitesi'nden öğrenciler de “Gençliği düşünmediklerini tekrar gösterdiler” dedi. İktisat bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren, “Kendi koltuklarını korumak için erkenden seçim kararı alıyorlar. Bu kararı panikle alarak sınav tarihlerini bile görmezden gelip, gençliği yine düşünmediklerini ortaya koydular” dedi. Ceren, “Ekonomideki gidişat seçim kararını almada etkili oldu” ifadelerini kullandı. Yine İktisat Bölümünde okuyan Ali Deniz de erken seçim kararı alınmasını şöyle yorumluyor: “İyi Parti’nin seçime girip girmeme konusundaki muğlaklık da gösteriyor ki, seçim tarihinin bu kadar erken olarak belirlenmesinde bu partinin etkisi var. Daha önceleri 2019’da yapılacak olan seçimlerin kendilerine daha çok yarayacağını düşünen iktidar, tehlikeleri ortadan kaldıracağını düşündüğü erken seçim planına sarıldı” dedi. Ekonomik durumun kısa süre içerisinde bazı tepkileri ortaya çıkaracağını düşünen Deniz “Gençlik bu sebeplerle sistemi değiştirebileceğini, özgürleşebileceğini düşündüğü bir sistem arayışına yönelebilir” diye ekledi. Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Eylül ise “Erken seçim kararı alınmasının nedenlerinden biri bence ekonomik göstergeler. Döviz kurlarındaki önlenemeyen yükseliş, yeni yatırımların yapılamaması, işsizliğin artarak sürmesi AKP’ye karşı seslerin yükselmesine neden oldu. Destek daha da azalmadan bir an önce seçime gitme kararı alındı” dedi. Seçim güvenliği konusunda endişeleri olduğunu söyleyen Eylül “Gerçekten güvenli ve şeffaf bir seçim yapılırsa gençliği hiç düşünmediklerini tekrar tekrar gösterenlerin kaybedeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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YKS TARİHLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin tarihini 24 haziran olarak açıkladı. Fakat 23-24 haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı duyurulmuştu.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıkladı.

'ERKEN SEÇİM' KARARINDAN ÖNCEKİ TARİHLER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre erken seçim açıklamasından önceki sınav takvimi şu şekideydi:

YKS: 23-24 Haziran 2018

TYT: 23 Haziran 2018

AYT: 24 Haziran 2018

YDT: 24 Haziran 2018 (HABER MERKEZİ)

YÖK Başkanı Saraç'a göre YKS'nin ertelenmesi öğrenciler için şans

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 16:20

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