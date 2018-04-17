Polis kurşunuyla ölen çocuğun annesi: Adalet yerini bulmadı

Antep'te, 31 Aralık gecesi "Dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan'ın annesi Naime Karakan, oğlunun ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasına tepki göstererek "Adalet yerini bulmadı" dedi.

TRAFİK KONTROL NOKTASINDA DURMADIĞI İÇİN KAFASINA ATEŞ AÇILDI

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobile kontrol noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Hasan B, Karakan'ın aracına otomatik tüfekle ateş açtı. Karakan, yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan Karakan, 13 gün sonra 14 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Hasan B. ise başka bir birime atandı.

'DELİLLERİN TOPLANIP KARARTILDIĞI ŞÜPHESİ VAR'

Fotoğraf: Ekran Alıntısı/DHA Video

Karakan ailesi ve avukatları Nesrin Tuncel, düzenledikleri basın toplantısıyla davanın seyrine tepki gösterdi. Tuncel, olayın ardından delillerin karartılmaya çalışıldığını ifade etti. Olayla ilgili MOBESE ve polis araç kameralarına ait görüntülerin dava dosyasına girmediğini aktaran Tuncel şunları söyledi: Araca ateş edilmesi üzerine direksiyon hakimiyeti kaybolmuş, geri vitesle giderek kavşakta kaldırıma çıkarak duran araçta, ön ve arka tekerler patlamıştır. Ön sağ teker tamamen eriyerek yok olmuştur. Aracın çekildiği otoparkta da patlak tekerler ve eriyen teker yok olmuştur. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu deforme mermi çekirdekleri birbirinin aynısı değildir. Şüpheli polis memurunun yanında bulunan diğer memurların silahları toplatılıp ateş edilip edilmediği incelenmemiştir. Olay, emniyetin uygulama yaptığı sırada olmasına rağmen olayı yine emniyetin soruşturması, delillerin toplanmasında ve karartılmasında 'memurlarını koruma saiki ile hareket' şüphesi uyandırmaktadır. Olayın geçtiği yer ana artel olmasına rağmen MOBESE kamera görüntüleri elde edilememiştir. Kameraların bozuk olduğu, çalışmadığı şeklinde cevaplar verilmiştir. En önemlisi, uygulama noktalarındaki polis araç kameraları, polisin işlemlerini ve polise yapılan mukavemetleri kayıt altına alır. Bu olayda neden bu kayıtlar ortaya çıkarılmıyor?

'POLİSİ SAKLIYORLAR, KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİZ?'

Hayatını kaybeden gencin annesi Naime Karakan ise oğlunun ölümüne neden olan polisin serbest bırakıldığını ve adaletin yerini bulmadığını söyleyerek, "Biz 4 buçuk aydır yaşamıyoruz. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu adalet değil, böyle adalet olmaz! Kendileri vurup öldürdüler, her şeyi örtbas ettiler. Polis bize yılbaşı gecesi unutamayacağımız bir acı yaşattı. Adalet yerini bulmadı. Hani benim oğlumun hayalleri, okulu, yaşamı hani nerede? O polisin görev yerini değiştirdiler, saklıyorlar. Daha da besliyorlar. Biz kimi kime şikayet edeceğiz ki?" diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 19:54

www.evrensel.net