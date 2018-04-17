Pentagon bütçesi: Suriye’de 60 bin kişilik güç için silah

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusu için 2019 Savunma Bütçesi'nden silah ve ekipman talep etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), 2019 bütçesinde Suriye’de 60 ila 65 bin kişilik bir gruba silah ve mühimmat talebinde bulunduğu iddia edildi.

AA’nın haberine göre “2019 Mali Yılı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar: IŞİD Karşıtı Eğit Donat Fonu Gerekçeleri” başlıklı belgede, ABD yönetiminin Suriye’de 30 bini Orta Fırat Vadisi’nde devam eden çatışmalarda, 35 bini de IŞİD’den alınan bölgelerde iç güvenliği sağlamak üzere toplam 60 ila 65 bin civarında bir grup için silah, mühimmat ve ekipman talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgede, 300 milyon dolarlık bütçenin 162.6 milyon dolarının silah, mühimmat, araç ve diğer malzemeler için ayrıldığı dikkati çekerken, 8 milyon dolarının temel yaşam destek malzemeleri, 28 milyon dolarının nakliye ve konuşlanma ihtiyaçları ve 101.5 milyon dolarının da operasyonel destek için talep edildiği ifade edildi.

WSJ: ABD, ARAP GÜCÜ KURMAYI PLANLIYOR

AA Pentagon bütçesinin “PYD/YPG güçleri için” olduğunu ileri sürerken ABD’de yayınlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve IŞİD ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına “Araplardan oluşan” bir birlik kurmayı planladığını iddia etti.

Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Mısır’ın İstihbarat Direktör Vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtildi. Görüşmede, Bolton’ın Mısır’ın Suriye’de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı ifade edildi. Bir yetkili, “Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi” dedi.

WSJ haberinde, şu anda Suriye’nin kuzeyinde ağırlığını Kürtlerin oluşturduğu ancak içinde Arapların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) IŞİD’le mücadele sürecinde ABD’den hava desteği aldığı ancak kurulması muhtemel Arap gücüne bu tarz bir destek verilip verilmeyeceğinin net olmadığı vurgulandı.

WSJ, ocak ayı itibariyle ABD’li askeri yetkililerin Suriye’deki faaliyetlerini birkaç ay içinde tamamlamayı ve Dışişleri Bakanlığının IŞİD’den alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi planladıklarını ancak Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatının bu planı sekteye uğrattığını yazdı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 19:16

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