Diyarbakır'da 1 Mayıs çalışmaları başladı

Diyarbakır’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Diyarbakır’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi Genel İş 1 No’lu Şube binasında işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’a dair basın açıklaması yaptı.

HERKES TALEPLERİYLE ALANDA OLACAK

Yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Genel İş Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, OHAL ile kamu emekçileri ve işçilerin haksız, hukuksuz bir şekilde işlerinden edildiğini ve emek sömürüsünün koşullarının yaratıldığını söyledi. Yaşanan duruma karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını dile getiren Gürbüz, 1 Mayıs’ta hangi taleplerle ile alanda olacaklarına dair şunları söyledi: “Her sene olduğu gibi bu sene de emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi 1 Mayıs’ta İstasyon Meydanı’nda haykıracağımızı valilik makamına ilettik. 1 Mayıs birlik, dayanışma, ve haksızlıklara karşı mücadele gününde emeğin görkemli buluşmaları olarak örgütlemek kararlığındayız. Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini geleceğini savunanlar İstasyon Meydanı’nda buluşacak. “Hayır” diyenler, “Barış” diyenler, “ Adalet” diyenler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Kadınların, şiddete, Tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “ Emeğimiz, Bedenimiz, Kimliğimiz bizimdir” diyenler İstasyon Meydanı’nda buluşacak. Emek, Barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliği diyenler İstasyon Meydanı’nda buluşacak. Savaşa hayır barış hemen şimdi diyenler İstasyon Meydanı’nda olacak. OHAL KHK’leri ile toplumun haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilenler, gazetesi kapatılanlar, dernekleri kapatılanlar İstasyon Meydanı’nda olacak. Bu ülke için emek veren ama en temel hakları yok sayılanlar İstasyon Meydanı’nda olacak. Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda işçinin, emekçinin haklarını dillendirmek, barışı haykırmak için alanda olacağız.”

1 MAYIS’A KATILIM ÇAĞRISI

1 Mayıs’a katılım için çağrı yapan Gürbüz, “ Bütün halkımızı 1 Mayıs’ta İstasyon Meydanı’nda Barış, demokrasi, emek, özgürlük ve adaleti haykırmaya çağırıyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 11:30

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