Betra'da işçilere karşı patron-polis ortaklığı: 31 işçi işten atıldı

Sakarya'da kurulu Betra Prefabrik'te iş bırakma eylemi yapan 31 işçi işten atıldı. İşçiler, '200 lira iyileştirme istemek suç sayıldı' dedi.

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra Prefabrik’te daha önce talepleri için iş bırakan ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine tekrar başlayan iş bırakma eylemi sonrası 31 işçi işten atıldı. Polis baskısına dikkat çenen işçiler, “İnsanlar birbirlerini sokak ortasında vuruyor 3-4 saat sonra polis geliyor. Burada insanlar eylem yapıyor Sakarya’nın bütün güvenlik güçleri fabrikadan ayrılmadılar” dedi.

Evrensel'e konuşan işten atılan işçilerden Faruk Vural, “Orada çalışan 17 senelik arkadaş var. 6-7 senelik insanlar. Bunların hak araması suç mu? 200 lira iyileştirme istemesi suç sayıldı. Adalet çerçevesinde devam edecek. Sendikamızın avukatları ilgileniyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız” dedi.

BİRLİK KOPMUŞ DEĞİL

İşçiler için endişeli bir bekleyiş sürdüğünü dile getiren Vural, “İnsanlar beklemede ama endişeli bir bekleme. Herkesin sorumlu olduğu insanlar var. Birlik beraberlik kopmuş değil. Birbirimizi idare edeceğiz. Kenetlenmemiz devam ediyor” diye konuştu.

FABRİKADA 4 AYDIR POLİS VAR

Fabrikada üretimin durduğu her gün, fabrika önüne polisin yığıldığını söyleyen Vural şöyle konuştu: “Polis 4 aydan beri üretimin olmadığı her Allah’ın günü Sakarya çevik kuvvet, özel harekat, terörle mücadele, sivil buradaydı. Fabrika bizi ne gözle görüyorsa, olay çıkaracağımızı mı düşünüyorlar? Şarkı türlü söyleyerek eylem yaptık. Devletin içinde devlet diyeyim. Devlet gücünü üniformasıyla gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın akrabasıyla alakası olan bir yer (Patronu kast ediyor) nüfuzlarını kullandılar. İnsanlar birbirlerini sokak ortasında vuruyor 3-4 saat sonra polis geliyor. Burada insanlar eylem yapıyor Sakarya’nın bütün güvenlik güçleri fabrikadan ayrılmadılar.”

‘BABAN SENİNLE GURUR DUYMAZ’

Sakarya İl Emniyet Müdür Yardımcısının patron ağzıyla konuştuğunu söyleyen Vural. “Bizi vatan haini ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin Afrin’de savaşırken bizim burada hak aramamızın yanlış olduğunu söyledi. Sendikanın örgüte yardım ettiğini iddia etti. Birebir ben de sorun yaşadım. Benim rahmetli babam da emniyetten emekli. Babamın beni görse gurur duymayacağını söyledi. Böyle tahrik etti” dedi.

NE OLMUŞTU?

Betra Prefabrike AŞ’de DİSK/Cam Keramik-İş’e üye olan 3 işçinin Şubat ayında işten atılması üzerine üretimi durduran işçiler arkadaşlarını geri aldırmıştı ve işçilere zam sözü verilmişti. Verilen sözlerin tutulmaması üzerine Betra işçileri Nisan ayında eylemlere tekrar başlamıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 16:56

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