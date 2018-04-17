Üniversite mezunu işsiz Selman Şahin: Suçumuz yok ki açıklayamıyorlar!

Kayseri'de iki üniversiteden mezun taşeron 'işsiz' Selman Şahin'in işine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verildi.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri Erciyes Üniversitesinde muhasebe finansman bölümünü okumuş Selman Şahin. Ardından açıktan başladığı işletme bölümünü bu yıl bitireceğini söylüyor. Selman ufak-tefek birisi... Etrafı tarafından sevilen, kendini sevdirecek bir yapıya sahip... Kendisini “Milliyetçi bir yapıya sahibim” diye tarif eden Selman, kısa geçmişini şöyle açıklıyor: “Öğrenci olduğum zaman fakültede 4 yıl çalıştım ve yaklaşık 1 yıldır da taşeron olarak halkla ilişkiler biriminde çalışıyordum. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildi.”

Selman Şahin muhasebe bölümünü bitirince, bir muhasebecinin yanında işe başlamak istemiş. Fakat “300-400 lira civarı bir ücret ile işe başlatırız” cevabını alınca kendine yeni iş alanları bakmaya başlamış. Erciyes Üniversitesinde açıktan öğrenciliği devam ederken, tıp fakültesi dekanlığında ve bilgi işlem bölümünde dört yıl çalışmış. Daha sonra fakülte bünyesinde halkla ilişkiler biriminde taşeron olarak işbaşı yaptığını söylüyor.

‘GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMIŞTIK’

“Uzun bir süre olmadı, yaklaşık bir yıldır taşeron işçilik yapıyordum” diye başlıyor yaptığı işi anlatmaya: “Fakülte, yani hastane epey yoğun. İç Anadolu Bölgesi’nden de gelen giden hastaları olan bir hastane. Benim işim ise hastanenin en yoğun olduğu zamanlarda insanlara yardımcı olmak üzere gideceği yere yönlendirmek. Ziyaret saati sırasında yol göstermek, ziyaret olmadığında uygun bir dille yukarı çıkarmamak diyebilirim. Bu kısacık sürede tabii çok zorlandığımız zamanlar da oldu. Ziyaret saatleri dışında hastasını görmek isteyenlere izin verilmiyor. Benim koyduğum kural değil. Biz de işimizi yapmaya çalışıyorduk. Polisim ben diye silah çeken de oldu, kavga etmeye çalışan da... Gece gündüz demeden, hafta içi hafta sonu demeden çalıştık. Biz tüm bunlara rağmen işimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorduk ki işimize son verildi.”

SUÇLU OLSAK YÜZÜMÜZE VURULURDU

Nedeni ise Hükümetin KHK’yle getirdiği kadro düzenlemesi kapsamındaki uygulamalar. Selman Şahin şunları anlatıyor: “Bütün evraklarımızı düzenledik ve gerekli yerlere verdik. Sözlü mülakatlardan geçtiğimizi söylediler. Tam işe başladık derken birden insan kaynaklarına çağrıldık ve işimize son verildiğini öğrendik. İtiraz hakkımızı kullanmak üzere dilekçemizi Rektörlüğe verdik. Elimize sonuçları ulaştı. ‘Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinin 13. maddesi ve 1237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 336. maddesi gereğince ilgili dilekçeniz ile talep etmiş olduğunuz bilgilerin tarafınıza açıklanması mümkün bulunmamaktadır’ cevabını aldık.”

Verdikleri dilekçede “Bizim suçumuz nedir? Açıklanmasını istiyoruz” dediklerini, ancak gelen yanıtın “Size açıklayamayız” olduğunu söylüyor Şahin. Buna epey tepkili: “Bu nasıl iştir? Madem suçlu bir insanım beni neden öğrenciyken dört yıl, taşeronken bir yıl çalıştırdın? Onlarca yıl çalışan işçiler var. İşçiler arasında ayrışmalar yaşanıyor. ‘Terör örgütü üyesi’ muamelesi yapılıyor. Üzerime atılan bir suç var ve bu suç bizlere açıklanmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Akıl mantık almıyor. Özel sektörde iş bulmaya gittiğimizde bize nasıl güvenip işe alacaklar? Suçlu olsak kesin yüzümüze vurulurdu, suçumuz yok ki açıklayamıyorlar! Haklarımız için işçi arkadaşlarla tüm eylem ve tepkileri yapmaya devam edeceğiz. Hakkımızı arayacağız.” (Kayseri/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 20:07

www.evrensel.net