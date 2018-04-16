'1 Mayıs, taleplerin hayata geçmesi için bir adım olsun'

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İstanbul’da bulunan depo ve liman işçileri, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında Liman-İş’in çağrısıyla bir araya geldi. İşçilere çağrı yapan Liman-İş Ambarlı Temsilcisi Sinan Ceviz, tüm işçileri hak ve taleplerine sahip çıkmak için 1 Mayıs kutlamalarına katılmaya çağırdı. Avcılar İBB Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltıda buluşan depo ve liman işçileri, 1 Mayıs’a nasıl hazırlanacaklarını konuştu.

'ALINAN ZAM ERİDİ BİTTİ'

Kahvaltılı toplantıda işçilere seslenen Liman-İş Ambarlı Temsilcisi Sinan Ceviz şöyle konuştu: Limanlarda zam dönemi. Diğer sektörlerde de zam yapıldı. Tablo şu, özellikle örgütsüz işyerlerinde arkadaşlarımızın aldığı ücret artışı 1 ay içerisinde eridi. Dolardaki, avrodaki yükseliş, enflasyonun artışı, bunlar maaşlarımızı ne yazık ki eritti ve insanlar yaşamlarını eskisi gibi sürdürebilir durumda değil, geçinebilir durumda değil. Her birimiz burada ay sonunu zor getiriyoruz. Şimdi sorsak aranızda bankaya borcu olmayan var mı diye; bir iki arkadaş ya çıkar ya çıkmaz. Hiç kimse kendi çocuklarıyla ilgili gelecek hazırlama konusunda umutlu değil.

8 saat çalışma, kıdem tazminatı, emeklilik gibi hakların işçi sınıfının dişe diş mücadeleleriyle elde edildiğini hatırlatan Ceviz, “1800’lü yıllarda Avrupa’da, Amerika’da, İngiltere’de işçiler, çalışma koşulları düzelsin, 8 saat çalışalım, ücretlerimiz insanca yaşanacak koşullarda olsun diye mücadele ettiler ve 1 Mayıs böyle bir mücadelenin üzerine inşa edildi. 1 Mayıs’ta bize deniyor ki ey işçi sınıfı, haklarını hatırla, bil ve bu haklarına sahip çıkmazsan senin elinden alırlar” diye konuştu.

'BİRLİK SAĞLAMAK GEREKİYOR'

Ambarlı Limanında verdikleri sendikalaşma mücadelesini hatırlatan Ceviz, “Henüz toplusözleşme imzalama aşamasına gelmedik ama arkadaşlarımıza hep bir şey diyoruz, tanıklık ettiler. Sendika faaliyetleri arttığında işverenler koşulları düzeltir, sendika faaliyetleri geri düştüğünde işverenler bütün haklarımızı gerisin geri alırlar bizden. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç, bozulmamak üzere bir birlik yaratmaktır. Biz istiyoruz ki bu 1 Mayıs buna vesile olsun” diye konuştu.

'İNSANCA YAŞAM İÇİN ÖRGÜTLÜ OLUNMALI'

1 Mayıs’ın Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Avustralya’ya kadar tüm dünyada işçilerin sermaye sınıfına karşı alanlarda taleplerini dile getirdiği bir gün olduğunu söyleyen Ceviz, şöyle devam etti: Dolayısıyla İstanbul’da yaşayan bizler de o gün kendi taleplerimizle alanda olmak zorundayız. Burada sendikalı işyerleri de var. Sendikalaşma mücadelesine başladıklarında ‘Burada bir şey olmaz, burada sendikalaşma başarılamaz’ diyen arkadaşlarımız, kendilerine inandıklarında, adım attıklarında problemlerini çözdüler. Toplusözleşmelerini gerçekleştirdiler. Bir işçinin iş güvencesi, insanca yaşama koşulu örgütlü olmasından geçer, yan yana durmasından geçer. Dolayısıyla arkadaşlar, bugünkü bir araya gelişimiz, bundan sonraki çalışmamıza da vesile olsun istiyoruz.

Sendika ve konfederasyon farkı gözetmeksizin 1 Mayıs’a katılmak gerektiğine vurgu yapan Ceviz “Hangi sendikanın çatısı altında gideceksek gidelim ama 1 Mayıs’ta yerimizi alalım. Bu bölgede başta depo ve antrepo işçileri olmak üzere diğer sektörlerde bulunan işçi arkadaşlarımızla birlikte kendi işimize, ekmeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs alanında olmamız lazım” çağrısını yaptı.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Nisan 2018 18:13

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