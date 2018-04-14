Emekli-Sen emeklilerin yaşam koşulları ve yaşadığı sorunlara ilişkin üyeleri arasında anket çalışması gerçekleştirdi.

Emekli-Sen tarafından yapılan anket çalışmasına göre emeklilerin yüzde 77.5’i hayatından memnun değil. DİSK Genel-İş Sendikası araştırma uzmanları ile birlikte yürütülen anketin sonuçları Emekli-Sen Genel Merkezinde Genel Başkan Veli Beysülen tarafından açıklandı. Emeklilerin en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunu belirten Beysülen, çalışmak zorunda kalan emeklilerin daha ağır koşullarda ve uzun süreli çalışmaya mahkum olduğunu belirtti. Beysülen, anket sonuçlarının emeklilerin yüzde 89.9’unun sağlık hizmetlerini yetersiz bulduğunu, yüzde 77.5’inin ise hayatından memnun olmadığını gösterdiğini söyledi. Emeklilerin yüzde 65.4’ünün torun, çocuk, hasta eş veya yaşlı aile bireyine baktığını belirten Beysülen şu verileri paylaştı: “Emeklilerin, yüzde 33.1’i orta, yüzde 46.8’i dar gelirli, yüzde 17.6’sı yoksul olduğunu belirtmektedir. Yüzde 90.2’si maaşıyla geçinemiyor. Yüzde 46.8’i sık sık, yüzde 43.8’i ara sıra borçlandığını belirtmekte, borçlanan emeklilerin yüzde 87.6’ı banklara borçlanmaktadır. Emeklilerin, %77’sinin tek geçim kaynağı emekli maaşıdır”.

‘ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI 4 MİLYONU AŞTI’

DİSK Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Türkiye’de Emeklilerin Durumu” başlıklı raporunu da hatırlatan Beysülen, “ Türkiye’de emeklilerin yüzde 71’i 56 ve yukarı yaşta. Bu durum Türkiye’nin genç emekliler ülkesi olduğu yönünde yapılan propagandanın temelsiz olduğunu göstermektedir” dedi. Emeklilik yaşının yükselmesiyle büyük mağduriyetlerin de ortaya çıktığını belirten Beysülen, emeklilikte yaşa takılanların emekli olana kadar güvencesiz ve düşük ücretle çalıştığına dikkat çekti. Çalışan ve iş arayan emekli sayısının hızla arttığını ifade eden Beysülen, 2003 yılında 1.5 milyon olan çalışan ve iş arayan emekli sayısının 2017 itibariyle 4 milyonu aştığını belirtti. Beysülen, bunun nedeninin emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeyde olmaması ve giderek düşmesi olarak gösterdi. Emekli aylıkları arasındaki farka da dikkat çeken Beysülen, aynı hizmet yılı ve prim gün sayısı ile emekli olanlar arasında emekli aylıkları açısından uçurum olduğunu vurguladı. 5510 sayılı yasa ile emekli aylık hesaplaması yönteminin değiştirildiğini ve emekli aylıklarının her geçen gün düştüğüne dikkat çeken Beysülen, “Daha önce milli gelir artışının yüzde 100’ü hesaba katılırken artık yüzde 30’u dikkate alınmaya başlandı. Bu nedenle emekli aylıkları milli gelire göre yüzde 34 geriledi” dedi.

‘7.4 BÜYÜYEN TÜRKİYE’DE EMEKLİLERİN PAYI NEREDE’

Emeklilerin büyümeden pay alamadığını ifade eden Beysülen, “Örneğin ekonomi 2017’de yüzde 7,4 büyüdü diye açıklandı. Bunun emeklilerin ilk aylık hesaplamasına yansıması 2,2 olacak. Böyle adaletsizlik olur mu?” dedi. Aylık bağlama oranlarının da değiştildiğini söyleyen Beysülen, emekli aylıklarında alt sınırın ortalama kazancın yüzde 35-40’ı olarak saptandığını, bunun da emekli aylıklarının asgari ücretin yüzde 35-40’ına kadar gerileyeceği anlamına geldiğini ifade etti. Beysülen, “Ortama emekli aylıkları asgari ücrete göre önemli gerilemeler kaydetti. 2002 yılında ortalama emekli aylıkları asgari ücretin yüzde 32 üstünde iken 2017’de asgari ücretin yüzde 6 altına geriledi. Emekli aylıkları asgari ücret karşısında yüzde 28 geriledi” dedi. Emeklilerin hak sahiplerine bağlanan aylıkların alt sınırlarının içler acısı durumda olduğunu vurgulayan Beysülen, 2018 için alt sınırın 225 TL’ye kadar gerilediğini söyledi.

‘İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR EMEKLİLİK İÇİN’

Beysülen, insan onuruna yaraşır bir emeklilik için emekli aylıklarının alt sınırının Türkiye’nin yaşam koşullarına uyumlu hale getirilmesi, emekli aylık artışlarında sadece enflasyon değil, milli gelir artışının hesaba katılması, aylıkların iyileştirilmesi, emeklilerden alınan sağlık katkı payının kaldırılması, emeklilere ikramiye, kış aylarında yakıt yardımı ve sağlık hizmeti talep etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 15:51

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