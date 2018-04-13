EMEP: Cinsel istismarda yaş ayrımı ve ceza indirimi kaldırılmalı

'Çocuk İstismarını Aklatmayacağız, Etkili Önlemler Talep Ediyoruz' kampanyası yürüten EMEP, gündeme getirilen düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Çocuğa yönelik cinsel istismara ilişkin kamuoyu öncelikle suçu önleyecek önlemler alınmasını beklerken, hükümet yaptığı düzenlemeyle istismara maruz kalan çocuklar arasında yaş ayrımı yaparak, hadım uygulamasını devreye sokarak, sorunu derinleştirecek uygulamaları gündeme getirdi. Bir buçuk aydır “Çocuk İstismarını Aklatmayacağız, Etkili Önlemler Talep Ediyoruz” kampanyası yürüten EMEP de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Kampanyada halkın en temel talebi; istismarı aklayan her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, çocukların güvenle yaşayabileceği sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanlarının etkili düzenlenmesi ve çocukların geleceğini garanti altına alan devlet politikalarının hayata geçirilmesidir” denilen açıklamada “Görüyoruz ki halkın beklentilerinin ve çocukların hükümet nezdinde bir değeri yok” ifadeleri kullanıldı.

‘SORUN BİREYSELLEŞTİRİLİYOR’

Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu düzenleme, yetişkinlerin çocuklara cinsel istismarı ile failin de çocuk olduğu durumlar arasında bir ayrım getirmiyor, aksine failin de çocuk olduğu durumlarda çocuklara çok ciddi mağduriyet yaşatacak cezalar öngörüyor.

Bu düzenleme, çocuk istismarında çözümü hadımda aramakta ısrar ediyor, sorunu bireyselleştiriyor, gerçek çözümün ve devletin sorumluluğunun üstünü örtüyor.

Bir kez daha söyleyelim; çocuk istismarının çözümünü hadıma havale etmek, istismarda 12 yaş sınırı getirmek, istismarı silah kullanıp kullanmamaya bağlamak, basını susturmak istismarcılar karşısında çocukların ellerini, kollarını, ağızlarını bir kez de devlet eliyle bağlamak demektir.

“Millet iradesi” lafına sırtını dayayıp kendi çıkarlarını halkın iradesi olarak göstermeyi çok seven hükümete, kampanyamız süresince topladığımız binlerce imzanın sahibi olan halk adına talepleri tekrar ediyoruz:

Çocuk istismarını meşrulaştıran her türlü açıklama, söylem ve uygulama derhal sonlandırılmalıdır. Çocuk istismarının önlenmesi esas alınmalıdır. Çocukların sağlıklı yaşamaları ve gelişmeleri için gerekli tüm koşullar sağlanmalıdır. İstismar durumunda ise çocukların korunması ve iyileşmesi için gerekli tüm hizmetlerin sağlandığı bir çocuk koruma sistemi oluşturulmalıdır. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur; istismarda yaş ayrımı ve ceza indirimi kaldırılmalıdır. İktidarın çocukları çocuk olmaktan çıkaran, kadınları eşit olmaktan uzaklaştıran her türden uygulamasına karşı taleplerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 19:05

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