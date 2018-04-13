Ankara'da KESK'in OHAL yürüyüşüne polis saldırısı

Ankara'da OHAL'in kaldırılması talebiyle eylem yapan KESK'lilere polis saldırdı.

KESK'in OHAL'in kaldırılması talebiyle yapmak istediği yürüyüşe izin vermeyen polis, toplanma yerinde gaz ve plastik mermilerle saldırdı. 19 Nisan'da süresi dolan OHAL, 7. kez uzatılmak isteniyor.

OHAL'in artık son bulması için “İnsanca Yaşam ve İş güvencemiz için OHAL'e Hayır” sloganıyla yürüyüş düzenleyen KESK üyelerine polis saldırdı. Ankara'da Milli Kütüphane yakınlarındaki Su Deposu'ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürümek isteyen KESK üyelerine polis izin vermedi. Toplanma yerinde KESK üyelerine gaz ve plastik mermilerle saldıran polis, yürüyüşün Ankara Valiliği tarafından yasaklandığını söyledi. “Ne darbe, ne OHAL, demokrasi derhal” sloganları atan KESK üyeleri, açıklama yapmak üzere KESK Genel Merkezi'ne gidiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kısa sürecek denilmesine rağmen 6 defa 3 aylık sürelerle uzatıldı. 19 Nisan 2018'de OHAL'in süresi doluyor. Ancak önümüzdeki günlerde OHAL'in 7. kez uzatılacağı belirtiliyor. OHAL ile birlikte 100 bini aşkın kamu emekçisi de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilmiş ve açığa alınmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 14:01

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