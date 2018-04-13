Adana’da taşeron işçiler Genel-İş’te örgütlendi

Çukurova Belediyesinde 1011 işçi DİSK/Genel-İş’te örgütlendi. Genel-İş Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, tüm işçileri sendikalaşmaya çağırdı.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da Çukurova Belediyesinde 1011 işçi DİSK/Genel-İş’te örgütlendi. İşçiler KHK’de 2020 yılına kadar yüksek hakem kararının belirleyici olacağı maddesine rağmen, ücret ve sosyal haklarını yükseltmek için çalışmalara başlayacak. Genel-İş Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, tüm işçileri haklarını korumak için sendikalaşmaya çağırdı.

Belediyede daimi kadroda çalışan işçiler içerisinde örgütlü olan Genel-İş, bir süredir Çukurova Belediyesi taşeron işçiler arasında örgütlenmek için çalışmalarını sürdürüyordu. İşçilerin tamamı arasında örgütlenen Genel-İş yetki başvurusunda bulundu. Taşeron düzenlemesi ile Türkiye genelinde birçok işçinin mağdur olduğunu ifade eden DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, “Düzenleme kadro getirmedi. İşçilerin güvencesi örgütlü olmaktan geçiyor. İşçileri güvenceleri için Genel-İş’te örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.

DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu (Fotoğraf: Evrensel)

Önce Çukurova Belediyesi güvenlik iş kolunda çalışan taşeron işçilerin konfederasyonlarına bağlı Güvenlik-Sen’de örgütlendiğini dile getiren Gündoğdu, genel hizmet iş kolunda da örgütlenme çalışmaları sonucu işçilerin şirkete örgütlü olarak geçirildiğini ifade etti.

Yetki geldikten sonra bu sene TİS yapacaklarını dile getiren Gündoğdu, “Belediye şirketlerine geçiş yaptılar. Hükümlüler anlamında bir mağduriyet yaşanmadı. Herkes şirkete örgütlü bir şekilde geçti” dedi. KHK ile getirilen taşeron düzenlemesine göre 2020’nin sonuna kadar Yüksek Hakem Kurulunun belirlediği en son ücretin üzerine geçilemediğini ifade eden Günoğdu, “İş güvenliğine yönelik maddelerde, ikramiye ve sosyal ve sendikal haklar konusunda sözleşme yapmamızın önünde bir engel yok. Ama biz ücret zammını da zorlayacağız” dedi.

1 MAYIS ÖNCESİ MORAL

Adana’da 1 Mayıs hazırlıklarını da sürdürdüklerini ifade eden Gündoğdu, “Taşeron işçiler sendikaya üye oldukları için heyecanlı ve 1 Mayıs için istekliler. Bu örgütlenme hem moral açısından hem de 1 Mayıs’a katılımı arttıracağı için olumlu oldu” dedi. İşçilerin en önemli sorununun örgütsüzlüğü olduğunu ifade eden Gündoğdu, devam etti: “Çukurova işçileri bunu aştı. Daha önce güvenlik işçileri başarmıştı. Şimdi genel hizmetlerde çalışan işçiler başardı. Tüm belediyelerdeki işçileri örgütlenmeye çağırıyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Nisan 2018 02:47

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