Termik santral inşaatında çalışan 2 bin işçi işten atıldı

Soma Kolin Termik Santrali inşaatında taşeron şirkete bağlı çalışan 2 bin işçi işten atıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden Soma Kolin Termik Santral inşaatında çalışan 2 bin taşeron işçi işten atıldı. İşten atmanın Efor Endüstriyel isimli taşeron şirketle Kolin arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

İşten çıkarıldıkları ifade edilen işçilere, işten atma nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Kıdem tazminatı, ücret alacakları ve fazla mesaileri de ödenmeyen işçilere 2-3 gün içerisinde açıklama yapılacağı söylendi.

İşten atılmalarına karşın şantiyeyi terk etmeyen işçiler, hakları ödenene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Taşeron şirketin ise şantiyedeki malzemeleri toplayarak bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

İNŞAAT, İŞ CİNAYETLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yapımına 2016’da başlanan termik santral inşaatı geçtiğimiz dönemde iş cinayetleriyle gündeme gelmişti.

26 Ocak 2018 tarihinde şantiyede 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele ve kurmakta kullanılan demir profiller devrilmişti. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralanmıştı.

Termik santral inşaatında iş cinayeti

Aynı inşaat 06 Kasım 2017’de de bir başka iş cinayeti haberiyle gündem olmuştu. 18 yaşındaki Mehmet Doğru, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Termik santral inşaatında bir işçi yaşamını yitirdi

1 Ağustos 2017’de ise Yasin Adsiz isimli bir işçi, tribüne iskele kurmak istediği sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Colin Termik Santrali’nde iş cinayeti

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 21:58

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