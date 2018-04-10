KESK: Şiddet politikalarının ilk hedeflerinden biri üniversiteler

KESK İstanbul Şubeler Platformu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleşen saldırıya ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Taksimde bulunan Eğitim Sen 6 Nolu Şube binasında bir araya gelerek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleşen saldırıya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ayfer Koçak gerçekleştirdi. Koçak, "Osmangazi Üniversite'nde yaşanan saldırı ve bu saldırılarda yaşamını yitiren emekçilerin acısı tüm toplum tarafından hissedilmiştir. Yaşamını yitiren emekçilerin acılı ailelerine başsağlığı diler, acılarını paylaşıyoruz" dedi. "Yaşanan katliam münferit, bir kişinin sapkınlığı veya hastalıklı ruh haliyle açıklanabilecek kadar basit değildir" diyen Koçak, "OHAL ilan edilmesi ve ardından çıkarılmaya başlanan KHK'lar ülkeyi adeta bir cadı kazanına çevirdi. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yok edip, yerine kapı komşusunu ihbat etme, kendini korumak için ayrımsız etrafdakileri kurban etme kültürü inşa ediliyor" diye konuştu.

'BİREYSEL SILAHLANMAYI DESTEKTEN VAZGEÇİN'

Saldırganın itirafını değinen Koçak, "696 Numaralı KHK'nin tartışmaları yoğun bir şekilde gerçekleşmiş, bizler tarafından da bu tür sonuçlar doğurabileceği uyarıları yapılmıştı, üzgünüz haklı çıktık. Ancak tüm uyarılara ve maalesef bu tür katliamlara rağmen siyasal iktidar, yıllık fişek sayısını 200'den 1000'e çıkarma, muhtarlara poligonlarda atış talimi yaptırma gibi, şiddet iklimini yükselten ve bireysel silahlanmayi destekleyen politikaları uygulamaya devam ediyor" dedi.

'CADI AVINA SON VERİLSİN'

Koçak son olarak şunları aktardı: "Barış akademisyenlerinin ihraçlarıyla yoğunlaşan, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlerine yönelik tehdit, şiddet, gözaltı, tutuklamalar bir bütun halinde bu şiddet politikalarının ilk hedeflerinden birinin üniversiteler olduğunu bize gösteriyor. Farklı olanın ötekileştirildiği, toplumun 'Biz ve diğerleri' olarak bölündüğü ve muhalif olanım yaşamına dahi tahammül edilmediği günlerde geçiyoruz. Bugün acılarımız paylasma zamanıdır. Zaman birbirimizi anlama, hoş görme ve dayanışma zamanıdır. Bugün ihtiyacımız olan siyasi iktidarın hedefleri için değil 'Doğa, toplum, insan için üniversitedir'. Cadı avına son verilsin. OHal kaldırılsın, KHK'ler iptal edilsin." (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 09:37

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