BMGK, Doğu Guta'yı görüşmek için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine bağlı Duma'da gerçekleşen saldırıyı görüşmek için toplandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'nin Duma kentindeki kimyasal saldırı iddiasını görüşmek üzere toplandı. ABD'nin BM temsilcisi, Kimyasal saldırıya ilişkin Konsey ne karar verirse versin ABD'nin gerekli yanıtı vereceğini açıkladı.

BMGK, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı iddiası üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

MİSTURA: SORUMLULARI BELİRLEYEMEDİK

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'den video konferansla katıldığı toplantıda, Duma'daki ''şüpheli'' kimyasal silah saldırısında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönünde haberler aldıklarını ancak BM'nin bu saldırıları ve sorumlularını belirleyemediğini söyledi. Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'YE GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI

Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan de Mistura, ''Türk hükümeti, Afrin harekatının ardından, PYD/YPG güçleri Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden çıkarılmazsa daha fazla operasyon yürüteceklerini belirtti. Bu bölgelerdeki askeri operasyonlar uluslararası gerginlik potansiyeline sahip ve bu nedenle tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısı yapıyoruz" dedi.

Saldırıya ilişkin Ulusal Güvenlik Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "Suriye'ye askeri seçenek de masada. Suriye'deki saldırıyı kınıyorum Askeri liderlerle görüşüp 48 saat içinde büyük kararlar vereceğiz. Suriye ile ilgili büyük kararımı gün sonuna kadar vermiş olurum" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Rusya kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti" açıklamasında bulunmuş ve Suriye rejimi ile Rusya'ya, Duma'yı uluslararası tıbbi yardıma ve gözetime açma çağrısı yapmıştı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Doğu Guta'daki saldırı uzmanlar tarafından süratle incelenmelidir. Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir." ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 00:17

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